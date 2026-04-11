Descenso en Llama: La Tripulación de Artemis II Regresa a Casa

La Misión Artemis II Concluye con Éxito: La Cápsula Orión Regresa a la Tierra

La cápsula Orión, tras un viaje sin precedentes, ha completado su emocionante regreso a la Tierra, aterrizando perfectamente en el océano Pacífico. Un hito histórico que marca un nuevo capítulo en la exploración espacial.

A las 8:07 p.m. (hora del este de EE.UU.), la cápsula hizo su amerizaje frente a las costas de San Diego, logrando exactamente lo que la NASA había planeado. La misión fue calificada como un “amerizaje de manual” por la agencia espacial estadounidense, y según los informes, los cuatro astronautas se encuentran en “excelente condición” tras su experiencia.

Una Aventura Espacial Sin Igual

Alcanzando una distancia sin precedentes, la misión Artemis II marcó un momento crucial en la historia de la exploración espacial. En la transmisión en vivo, los responsables expresaron su satisfacción al confirmar que todos los miembros de la tripulación están en perfecto estado de salud.

Preparativos para el Regreso

En su último día en el espacio, los astronautas revisaron los procedimientos necesarios para la reentrada, incluyendo el uso de prendas de compresión diseñadas para mitigar los efectos de la gravedad terrestre. Aproximadamente 20 minutos antes de la reentrada, el módulo de tripulación se separó del módulo de servicio para asegurar una transición segura.

El Desafío de la Reentrada

Al ingresar a la atmósfera terrestre desde una altitud de 122 kilómetros, la cápsula Orión enfrentó temperaturas extremas que rondan los 2.700 grados Celsius, utilizando su escudo térmico para proteger a los astronautas de estas condiciones adversas.

Un Proceso de Desaceleración Efectivo

La cápsula atravesó la atmósfera a velocidades que superaban los 40.000 km/h. Para reducir su velocidad, la nave utilizó la atmósfera como freno, diseñándose para una entrada no aerodinámica que la hizo entrar en la atmósfera como un «ladrillo volador». Este método ayudó a disminuir la fuerza G soportada por los astronautas, garantizando una experiencia más llevadera.

Amerizaje Controlado

Una vez que se desplegaron dos paracaídas piloto, la cápsula redujo su velocidad a aproximadamente 322 km/h, antes de que los paracaídas principales entraran en acción y facilitaran un aterrizaje suave a unas 32 km/h en el océano. Un equipo de recuperación esperaba en el lugar, listo para asistir a los astronautas inmediatamente después del amerizaje.

Reflexiones de los Astronautas

Con el exitoso amerizaje, los astronautas se preparan para regresar a la Base Naval de San Diego, donde podrán reflexionar sobre su experiencia única en el espacio, uniéndose a un selecto grupo de seres humanos que han orbitado la Luna.