Artemis II: Chequeos médicos y recuperación de 45 días para los astronautas en Tierra

La misión Artemis II de la NASA culminó satisfactoriamente con el amerizaje de la cápsula Orion frente a las costas de San Diego, marcando un hito en la exploración espacial. La recuperación de la tripulación se llevó a cabo con un meticuloso protocolo médico para asegurar su bienestar tras el viaje.

Apenas aterrizó en el océano Pacífico, la cápsula Orion fue rápidamente asegurada por los equipos de rescate, que mediante helicópteros transportaron a la tripulación al buque USS John P. Murtha, donde se iniciaron las evaluaciones médicas pertinentes.

Cuidados Médicos Inmediatos al Salir de la Cápsula

Al abandonar Orion, la tripulación fue recibida por médicos que controlaron posibles efectos del retorno a la gravedad. Entre los síntomas que podían presentarse se encontraban mareos, vértigo y dificultad para regular la presión arterial, consecuencias comunes tras prolongados períodos en microgravedad. Para mitigar estos efectos, los astronautas usaron trajes de compresión que estabilizaban el sistema cardiovascular durante el reingreso.

Impacto de la Microgravedad en el Organismo

Expertos de la NASA han destacado que los viajes espaciales pueden inducir alteraciones significativas en el organismo, como la disminución en la densidad ósea y la redistribución de fluidos corporales, provocando presión en la cabeza y problemas visuales.

Rehabilitación Post-Misión: Un Proceso Fundamental

Una vez que los astronautas se estabilizaron, comenzaron un proceso de rehabilitación diseñado para readaptarse a la gravedad de la Tierra. Entre las actividades, destaca un “circuito de obstáculos”, que incluye desafíos físicos como subir escaleras y recuperar la coordinación motriz, preparando así la tripulación para futuros vuelos, incluidas caminatas sobre la luna.

Próximos Pasos en el Centro Espacial Johnson

Después de las primeras evaluaciones, los astronautas fueron trasladados en helicóptero hacia la costa y luego volaron al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston para realizar exámenes más exhaustivos que revelen el impacto del viaje en su salud.

Investigaciones Clave para el Futuro de la Exploración Espacial

La tripulación aportará datos valiosos para futuras investigaciones sobre la salud humana en misiones prolongadas. Un proyecto destacado es AVATAR (A Virtual Astronaut Tissue Analog Response), una colaboración entre la NASA y varios socios, diseñada para estudiar cómo la microgravedad y la radiación impactan la biología humana.

Utilizando “órganos en un chip”, una innovadora tecnología, los científicos podrán simular tejidos humanos en condiciones espaciales y así avanzar en la prevención de enfermedades y el desarrollo de tratamientos personalizados.