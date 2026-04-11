Artemis II: La tripulación regresa tras un histórico sobrevuelo lunar

Tras casi diez días de exploración, la misión Artemis II culminó de manera exitosa, llevando a sus astronautas a un histórico viaje lunar y de regreso a casa. La NASA celebra este hito con la vista puesta en futuras misiones.

La cápsula espacial Orion de la misión Artemis II, con sus cuatro astronautas a bordo, realizó un exitoso aterrizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, la noche del viernes. Todos los integrantes del equipo se encuentran en perfecto estado de salud.

Un Momento Histórico para la Exploración Espacial

En una emotiva conferencia de prensa, el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, enfatizó: “Hace 53 años, la humanidad dejó la Luna. Esta vez regresamos para quedarnos. Completemos lo que se quedó pendiente, no solo para plantar banderas, sino para establecer una presencia duradera”.

Detalles del Viaje Espacial

La cápsula tocó tierra a las 5:07 PM (1:07 AM BST), luego de completar un recorrido lunar que abarcó 9 días, 1 hora y 32 minutos. Recorridos un total de 694,481 millas (1,117,659 km), la misión se registrará oficialmente como de 10 días, considerando el día de lanzamiento como el «primer día de vuelo».

El Regreso de una Generación de Exploradores

Los astronautas, incluidos el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista en misión Christina Koch de la NASA, junto con el canadiense Jeremy Hansen, se convierten en los primeros humanos en viajar a la Luna y regresar desde la misión Apollo 17 en diciembre de 1970. Este equipo se suma a un selecto grupo de solo 24 personas que han logrado este hazaña.

Impresiones de la Tierra desde el Espacio

Al descender de la cápsula, Wiseman describió la vista de nuestro planeta: “Hay un hermoso matiz azul. Es increíble”. Sean Quinn, gerente de sistemas de exploración de la NASA, recibió una llamada de Wiseman durante la espera previa a la conferencia, expresando su alivio al saber que toda la tripulación estaba bien.

Una Recepción Cuidadosamente Planeada

Al aterrizar, un equipo de recuperación del USS John P Murtha estaba a la espera para ayudar a los astronautas. Fueron trasladados a un barco inflable y luego evaluados por personal médico de la marina.

Celebrando el Éxito y el Futuro

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, elogió al equipo por su profesionalismo y enfatizó que esta misión es solo el principio de un futuro promisorio. “No es un hecho aislado. Vamos a continuar enviando misiones a la Luna, con miras a establecer una base para 2028”.

Avances en la Tecnología Espacial

Nuestra comprensión sobre las misiones de exploración lunar se ha cimentado más allá de este esfuerzo. La NASA ha demostrado que puede enviar humanos de manera segura al espacio cislunar y de regreso, utilizando los aprendizajes adquiridos para avanzar en el programa Artemis.

Un Viaje Lleno de Desafíos y Momentos Especiales

La travesía no estuvo exenta de contratiempos, incluido un mal funcionamiento en el sistema de baño de la cápsula que llevó a improvisaciones creativas por parte de Koch. A pesar de estos desafíos, el equipo compartió momentos memorables, como una búsqueda de huevos de Pascua en la nave.

Un Momento Emocionante para Recordar

Cabe destacar que el equipo decidió rendir homenaje a Carroll Taylor Wiseman, esposa del comandante, proponiendo dedicar un cráter lunar a su memoria, lo que destacó la conexión emocional que esta misión ha suscitado.

Los Próximos Pasos para la NASA

Con una exitosa recuperación previa a la etapa de la construcción de una base lunar, el futuro de las misiones Artemis se vislumbra brillante. La NASA se prepara para la siguiente misión, Artemis III, con la comunidad internacional expectante.