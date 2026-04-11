Artemis II: Éxito en 10 días en el espacio, la NASA avanza hacia el regreso a la Luna

Regreso Triunfal: Artemis II Concluye su Histórica Misión Lunar

Los astronautas de la NASA y la Agencia Espacial Canadiense aterrizan tras un viaje inolvidable que redefine los límites de la exploración espacial.

A la hora señalada, el módulo Orion se sumergió en el Océano Pacífico, marcando un momento de alivio y celebración. Después de un histórico viaje que mostró al mundo el lado desconocido de la Luna, los cuatro astronautas de Artemis II regresaron a la Tierra en un amerizaje impecable, superando peligros significativos al caer a una velocidad asombrosa de 40.000 kilómetros por hora.

Una Celebración Espacial

“¡Astronautas, de regreso a la Tierra!”, anunciaron emocionados desde el control de la NASA a las 21:07 hora de Argentina. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen completaron un viaje de 10 días y una histórica órbita lunar. La tripulación se encuentra “en excelente estado”, según los informes iniciales.

Equipos de Recuperación en Acción

Una vez en el agua, los equipos de recuperación de la NASA y la Marina de los EE. UU. estabilizaron la cápsula para facilitar el traslado de los astronautas a los helicópteros que los llevarían al buque U.S.S. John P. Murtha. Allí, los astronautas se someterán a evaluaciones médicas antes de regresar a tierra y partir hacia el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Un Hito en la Exploración Espacial

Este regreso marca el final de la primera misión tripulada al espacio profundo en más de 50 años, un avance importante hacia futuras exploraciones y el plan de establecer una base en la Luna. El presidente Donald Trump ha expresado su deseo de que Estados Unidos lidere la carrera espacial y asegure recursos en el satélite terrestre.

Un Vuelto a la Historia

Por primera vez desde la misión Apolo 17 en 1972, los humanos salieron de la órbita terrestre baja. Artemis II no solo superó récords de distancia, alcanzando 400.000 km, sino que también representó un nuevo comienzo para la exploración lunar.

Un Orgullo Nacional: El Nano Satélite Atenea

Argentina también brilló en esta misión al enviar el nano satélite Atenea, desarrollado en colaboración con varias instituciones nacionales. Este satélite, que logró su lugar entre más de 50 competidores, contribuyó al proyecto al medir radiación y probar tecnologías en una órbita de 72.000 kilómetros, donde no hay otros satélites.

Desafíos en el Reingreso

A tan solo 40 minutos del amerizaje, el módulo Orion se separó del módulo de servicio, preparándose para uno de los momentos más peligrosos de la misión, el reingreso a la atmósfera a altas velocidades. La cápsula, que alcanzó temperaturas de más de 2.500 grados Celsius, utilizó un escudo térmico renovado para proteger a la tripulación.

Espectacularidad del Viaje

Desde su lanzamiento en el Kennedy Space Center, Artemis II realizó un notable recorrido alrededor de la Luna, ofreciendo imágenes de cráteres y llanuras que serán estudiadas para próximas misiones. Uno de los momentos más impactantes fue observar un eclipse solar durante 53 minutos.

Reflexiones de la Tripulación