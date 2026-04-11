Leonardo Alberto: ‘El método para frenar la inflación no ha dado resultados’

La reciente disminución de la inflación en Estados Unidos plantea interrogantes sobre sus repercusiones a nivel global, especialmente en países como Argentina, donde la situación económica es compleja y marcada por tensiones internas.

La inflación en Estados Unidos ha caído al 0,9% en marzo, un fenómeno relevante destacado por el contador y analista Leonardo Alberto. Este cambio se produce en un contexto donde se experimentó un fuerte incremento de precios impulsado por la guerra en Ucrania.

Desbarajuste Económico en Argentina

Por contraste, la economía argentina enfrenta una inflación persistente que desafía las explicaciones tradicionales. Alberto señala que, a pesar de contar con herramientas habituales para mitigar la inflación, su éxito está condicionado por las particularidades del contexto local. “Un aumento de la inflación podría ser atenuado mediante un incremento de la tasa de interés”, explica, pero aclara que el origen del aumento de precios en EE. UU. es mayoritariamente externo, mientras que en Argentina se suma la presión de factores internos.

Tasas Negativas y Sus Efectos

Al referirse a la situación económica en Argentina, Alberto destaca la existencia de “tasas negativas de colocación”. Esta paradoja debería, en teoría, contribuir a una disminución de la inflación, cosa que no está sucediendo. Según él, los conflictos internos, como una intensa lucha distributiva entre productores de bienes y servicios, mantienen alta la inflación, especialmente en el sector de servicios, que experimenta incrementos significativos frente a los bienes expuestos a la competencia internacional.

Las Consecuencias del Atraso Cambiario

El economista también advierte sobre el impacto del atraso cambiario, afirmando que “ya estamos caros en dólares”. Asegura que, incluso con un tipo de cambio controlado, un ajuste podría traducirse rápidamente en un aumento de precios.

Críticas al Modelo Económico Actual

Leonardo Alberto critica abiertamente las estrategias del Gobierno para controlar la inflación, que se basan en dos pilares: el control del tipo de cambio y la restricción monetaria. Sin embargo, sostiene que “ninguna de las dos ha funcionado adecuadamente hasta ahora”. Su análisis incluye una comparación con periodos anteriores, recordando que “en tiempos de Guzmán, con una inflación del 2% al 3%, se consideraba alta”, pero actualmente esos índices se repiten con un nivel de deterioro en el consumo y la inversión.

Recesión como Estrategia Anti-Inflacionaria

Por último, Alberto cuestiona el enfoque oficial de combatir la inflación a través de la recesión, afirmando que “es erróneo buscar reducir la inflación solo con medidas recesivas”. Esta estrategia podría tener un efecto negativo en el empleo y la actividad económica, alertando sobre las implicaciones de seguir por este camino.