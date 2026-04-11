Hugo Morales revela motivos tras la reducción de 100 mil dólares en el precio de su departamento comprado por Adorni

La investigación alrededor de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, por la compra de un departamento continúa dando que hablar. Este viernes, el exfutbolista Hugo Morales compartió detalles sobre la venta de su propiedad en Caballito a dos jubiladas que luego lo revendieron al funcionario.

En una emotiva entrevista, Morales, conocido por su trayectoria en clubes como Lanús e Independiente, reveló que el departamento de la calle Miró fue vendido por un precio inferior al esperado. “Empezamos pidiendo 300 mil dólares, pero a lo largo del tiempo, el precio fue decreciendo. Perdimos, pero hay que disfrutar la vida”, comentó el exdeportista.

La Venta y sus Detalles

El proceso de venta del departamento, que Morales poseyó desde 1997 hasta hace dos años, estuvo marcado por una serie de rebajas en el precio y condiciones accesibles para los nuevos compradores. En situaciones previas, el inmueble tuvo varios interesados pero nunca se concretó una oferta. Morales, que actualmente vive a 900 kilómetros de Buenos Aires, señaló: “La inmobiliaria nos llamó con una propuesta concreta que decidimos aceptar”.

De Un Precio Inicial Elevado a una Oferta Concreta

En el transcurso de la entrevista, Morales detalló que “la publicación inicial del departamento era de 340 mil dólares, la cual fue ajustándose hasta llegar a una oferta de 200 mil dólares”. Sin embargo, el exfutbolista aseguró que la urgencia de vender le hizo priorizar la oferta que llegó en el momento adecuado.

“Al ser consultado sobre las compradoras, mencionó que había cuatro personas presentes, pero únicamente las jubiladas firmaron la documentación”, agregó Morales.

Perspectiva de Hugo Morales Tras la Venta

Morales, al hablar sobre la situación, enfatizó la importancia de disfrutar la vida y de cómo tomó la decisión. “Perdimos un poco de dinero, pero estaba dispuesto a sacrificar eso por el bienestar. Tengo hijos y prioridades, así que mirar hacia adelante es lo que cuenta”, subrayó.

Relación con Manuel Adorni

El exfutbolista aclaró que no conocía a Manuel Adorni antes de la venta del departamento y se mostró sorprendido por las repercusiones que ha tenido el caso. “Desde mayo escuché rumores sobre la reventa del inmueble, pero no sé cuándo se llevó a cabo. Mi papel fue solo el de vendedor, y tras eso, no tengo nada que ver con lo sucedido”, concluyó.