Descubre la nueva unidad de Visa: Combatiendo estafas con Inteligencia Artificial

La innovadora estrategia de Visa busca neutralizar el fraude en línea al emplear tecnología avanzada y un equipo especializado.

Visa, el gigante emisor de tarjetas, ha presentado una ambiciosa iniciativa global en el Latin America Trust Summit 2026 en Miami, diseñada para hacer frente al creciente problema de las estafas digitales.

La nueva unidad de Visa contra fraudes digitales

A medida que los estafadores se vuelven más astutos, utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa, Visa ha decidido actuar. Su nueva división, Visa Scam Disruption (VSD), se centrará no solo en la protección de los consumidores, sino en la persecución activa de los defraudadores.

Con el apoyo de expertos en ciberseguridad, desarrolladores de inteligencia artificial y exmiembros de fuerzas de seguridad, la VSD combina la detección avanzada con la inteligencia de amenazas. Esto les permite identificar patrones de fraude y desmantelar operaciones maliciosas antes de que se agraven.

Un caso práctico en el sector turístico

Durante la presentación, Visa expuso un caso en México, donde turistas informaron haber sido presionados para pagar servicios de taxi y hotel tras entregar sus tarjetas de crédito. Al investigar, la VSD descubrió que ciertos comercios estaban bajo la apariencia de plataformas de pago legítimas, pero en realidad estaban realizando transacciones fraudulentas.

Este análisis llevó a la identificación de 67,2 millones de dólares en intentos de fraude y 1,17 millones de dólares en fraude confirmado. Tras la detección, Visa colaboró con bancos y plataformas para cerrar comercios de alto riesgo y asegurar el monitoreo en tiempo real, salvaguardando así a miles de viajeros.

La amenaza de la inteligencia artificial en el fraude

La adopción de IA generativa por parte de los estafadores ha permitido la creación de páginas de pago falsas y mensajes automatizados personalizados que se expanden rápidamente. Frente a este panorama, Visa está acelerando el uso de herramientas modernas para anticipar y mitigar estas amenazas.

Oscar Márquez, jefe regional de Riesgo de Visa para América Latina y el Caribe, enfatizó que la seguridad debe evolucionar paralelamente a la innovación en los sistemas de pago digitales. En los últimos cinco años, Visa ha invertido 13.000 millones de dólares en ciberseguridad y gestión de riesgos, garantizando que cada transacción digital se realice con confianza y seguridad.

Un futuro de confianza en el comercio electrónico

El Informe Semestral de Amenazas de Visa – Edición Primavera 2026 ofrecerá un análisis más profundo sobre las nuevas formas de fraude que emergen y cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el panorama de riesgos en América Latina.

Visa prevé que las estafas digitales seguirán en aumento tanto en volumen como en complejidad, pero su estrategia de detección avanzada apunta a mantener la confianza de los consumidores en el comercio electrónico y en los pagos digitales.