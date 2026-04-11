InicioNoticias destacadasFútbol en Vivo: Dos Partidos Imperdibles
Noticias destacadas

Fútbol en Vivo: Dos Partidos Imperdibles

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
6

¡Intensa Jornada de Hockey Este Sábado en Calafate y Comodoro!

Los clubes de hockey se preparan para un fin de semana lleno de emoción y competencia, con duelos programados para la categoría de primera división y otras categorías juveniles en distintas canchas.

Partidos Destacados del Sábado 11

El sábado, los fanáticos del hockey podrán disfrutar de importantes encuentros. Calafate Negro se enfrentará a Santa Lucía a las 16:00, mientras que Comodoro RC recibirá a Náutico Amarillo en un duelo muy esperado.

Horarios y Canchas

Cancha Calafate R.C.

10:00: Infantiles: Calafate vs. Santa Lucía

10:00: Infantiles: Calafate vs. Portugués

10:00: Infantiles: Portugués vs. Santa Lucía

11:30: Sub-12: Santa Lucía vs. Calafate

11:30: Sub-12: Portugués vs. Calafate

13:00: Sub-14: Santa Lucía vs. Calafate Negro

14:30: Sub-16: Santa Lucía vs. Calafate Negro

16:00: Primera Damas: Santa Lucía vs. Calafate Negro

Cancha Chenque R.C.

10:00: Infantiles: Náutico vs. Chenque

10:00: Infantiles: Comodoro vs. Chenque

10:00: Infantiles: Náutico vs. Comodoro

11:30: Sub-12: Náutico vs. Chenque

13:00: Sub-14: Calafate Azul vs. Chenque

14:30: Sub-16: Náutico Negro vs. Chenque

16:00: Sub-19: Náutico Negro vs. Chenque

Cancha Comodoro R.C.

12:00: Sub-16: Comodoro vs. Náutico Amarillo

13:30: Sub-19: Comodoro vs. Náutico Amarillo

15:00: Primera Damas: Comodoro vs. Náutico Amarillo

Domingo 12: Actividades Adicionales

El domingo también ofrecerá una programación interesante en la cancha de Portugués.

Cancha Portugués

11:00: Veteranas: Calafate vs. Chenque

12:00: Veteranas: Náutico vs. Comodoro

13:00: Sub-16 Caballeros: Portugués vs. Náutico

14:00: Primera Caballeros: amistoso

Artículo anterior
Descubre la nueva unidad de Visa: Combatiendo estafas con Inteligencia Artificial
Artículo siguiente
Presión sobre Swalwell para abandonar su candidatura a gobernador de California tras acusaciones de abuso sexual
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments