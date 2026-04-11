Fútbol en Vivo: Dos Partidos Imperdibles

¡Intensa Jornada de Hockey Este Sábado en Calafate y Comodoro!
Los clubes de hockey se preparan para un fin de semana lleno de emoción y competencia, con duelos programados para la categoría de primera división y otras categorías juveniles en distintas canchas.
Partidos Destacados del Sábado 11
El sábado, los fanáticos del hockey podrán disfrutar de importantes encuentros. Calafate Negro se enfrentará a Santa Lucía a las 16:00, mientras que Comodoro RC recibirá a Náutico Amarillo en un duelo muy esperado.
Horarios y Canchas
Cancha Calafate R.C.
10:00: Infantiles: Calafate vs. Santa Lucía
10:00: Infantiles: Calafate vs. Portugués
10:00: Infantiles: Portugués vs. Santa Lucía
11:30: Sub-12: Santa Lucía vs. Calafate
11:30: Sub-12: Portugués vs. Calafate
13:00: Sub-14: Santa Lucía vs. Calafate Negro
14:30: Sub-16: Santa Lucía vs. Calafate Negro
16:00: Primera Damas: Santa Lucía vs. Calafate Negro
Cancha Chenque R.C.
10:00: Infantiles: Náutico vs. Chenque
10:00: Infantiles: Comodoro vs. Chenque
10:00: Infantiles: Náutico vs. Comodoro
11:30: Sub-12: Náutico vs. Chenque
13:00: Sub-14: Calafate Azul vs. Chenque
14:30: Sub-16: Náutico Negro vs. Chenque
16:00: Sub-19: Náutico Negro vs. Chenque
Cancha Comodoro R.C.
12:00: Sub-16: Comodoro vs. Náutico Amarillo
13:30: Sub-19: Comodoro vs. Náutico Amarillo
15:00: Primera Damas: Comodoro vs. Náutico Amarillo
Domingo 12: Actividades Adicionales
El domingo también ofrecerá una programación interesante en la cancha de Portugués.
Cancha Portugués
11:00: Veteranas: Calafate vs. Chenque
12:00: Veteranas: Náutico vs. Comodoro
13:00: Sub-16 Caballeros: Portugués vs. Náutico
14:00: Primera Caballeros: amistoso