Presión sobre Swalwell para abandonar su candidatura a gobernador de California tras acusaciones de abuso sexual

Un grave giro en la contienda para la gobernación de California ha puesto a Eric Swalwell en el centro de una tormenta mediática, tras la aparición de serias acusaciones de agresión sexual y conducta inapropiada.

El diario San Francisco Chronicle reveló hoy el testimonio de una mujer que sostiene haber sufrido abusos por parte de Swalwell, quien ha sido representante de la zona de East Bay desde 2013. Esta mujer, antigua empleada del congresista, alega haber sido agredida en dos ocasiones mientras estaba incapacitada para consentir debido al alcohol.

El impacto de las acusaciones en la campaña

Además de la denuncia principal, CNN ha informado que otras tres mujeres también han presentado alegaciones de mala conducta laboral por parte de Swalwell. A pesar de las serias afirmaciones, el político rechazó las acusaciones, manifestando que ha dedicado casi dos décadas al servicio público y que se defenderá legalmente si es necesario. “Mi prioridad ahora es estar con mi familia y defender nuestra integridad frente a estas mentiras”, afirmó en un comunicado.

Respuestas y reacciones de sus compañeros

Tras el estallido de este escándalo, un grupo de abogados del equipo de campaña de Swalwell envió cartas de cese y desista a dos de las mujeres involucradas, cuestionando la veracidad de sus relatos. La campaña no ha respondido a los requerimientos de información adicionales de los medios.

La presión política aumenta

Las noticias sobre las acusaciones han provocado la renuncia de al menos tres miembros del equipo de Swalwell. Entre ellos se encuentra la exasesora Courtni Pugh, quien señaló que los múltiples testimonios son alarmantes y deben ser tomados en serio. Por su parte, el senador Adam Schiff, un prominente aliado de Swalwell, retiró su apoyo y pidió su salida de la contienda electoral.

Reacciones de aliados y oponentes

El ambiente se ha vuelto tenso, con críticos del partido Demócrata expresando que la actitud de Swalwell hacia sus acusadoras refleja una falta de respeto hacia las mujeres. “La reacción de Eric Swalwell frente a estas denuncias es una vergüenza para nuestra democracia”, comentó Antonio Villaraigosa, ex presidente de la Asamblea de California.

La postura de figuras destacadas

Nancy Pelosi, ex presidenta de la Cámara de Representantes, destacó que es fundamental investigar el asunto de forma adecuada y con total transparencia, sugiriendo que esto debería realizarse fuera del contexto de una campaña electoral. En un giro del destino, incluso el senador Arizona Ruben Gallego, quien defendía a Swalwell, decidió retirar su respaldo al considerar las acusaciones como indefendibles.

Por otro lado, el republicano Steve Hilton sugirió que estas acusaciones son un reflejo de la hipocresía dentro del Partido Demócrata, señalando que su discurso sobre la igualdad de género parece quedar en el olvido ante la búsqueda de poder.