Artemis II: La Nueva Carrera Lunar en un Juego de Reglas de 1967

La competencia por el acceso a la Luna se intensifica, generando interrogantes sobre el futuro de la exploración espacial y las regulaciones internacionales. ¿Qué sucedería si China y Estados Unidos decidieran instalarse en la misma zona lunar?

Un área particularmente codiciada es el borde de un cráter en el polo sur lunar, donde se han reportado depósitos de hielo y zonas iluminadas durante casi todo el año, ideales para la exploración y la energía solar.

Acceso y Recursos: La Ambigüedad de la Ley Espacial

La NASA ha identificado que el acceso a los recursos en la Luna podría ser clave para futuras misiones. Sin embargo, los tratados internacionales son confusos: prohiben la apropiación de territorio pero permiten la instalación de bases y la extracción de recursos.

El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, firmado en 1967, establece que «no podrá ser objeto de apropiación nacional». Pero también menciona que «la exploración y utilización» de la Luna son libres para todos los Estados, lo que suscita inseguridades legales.

Las Realidades de una Nueva Carrera Espacial

Mientras Estados Unidos y otros países desarrollan proyectos para establecer una presencia permanente en la Luna, como el programa Artemis, China y Rusia han propuesto la International Lunar Research Station (ILRS) para desarrollar investigaciones en su superficie.

Conflictos Potenciales en el Espacio

A medida que potencias como EE.UU. y China avanzan en sus planes en la Luna, surge una pregunta fundamental: ¿qué sucedería si ambos intentan establecerse en la misma región? El Tratado de 1967 no aborda esta situación, lo que podría provocar disputas legales y operativas.

Estados Unidos podría instalar una base a la que China quisiera acceder más tarde. Aunque el tratado permite el libre acceso, las dinámicas de operación sugieren que una base debe tener un perímetro seguro para evitar interferencias que podrían afectar las misiones.

El Concepto de Zonas de Seguridad

Estados Unidos ha propuesto «zonas de seguridad» alrededor de sus instalaciones, un enfoque que podría ser interpretado como una forma de monopolizar recursos valiosos, un tema que ha generado tensiones con otras naciones que buscan una cooperación más equitativa en la exploración lunar.

La Reacción de los Opositores

China y Rusia no aceptan las interpretaciones del marco de seguridad de EE.UU., proponiendo su propia visión de cooperación internacional que incluye infraestructura permanente. Sin embargo, ambas posturas se ven influenciadas por el deseo de controlar áreas estratégicas en la Luna.

El Tratado de 1979: Una Tentativa de Regulación

El Acuerdo de la Luna, ratificado por países menores en 1979 pero ignorado por grandes potencias, establece que la Luna es patrimonio de la humanidad. A pesar de sus intenciones, carece de mecanismos aplicables que regulen la explotación de recursos en la práctica.

Esto deja a las principales potencias con la libertad de actuar, a menudo por sus propios intereses, lo que podría dar lugar a tensiones y conflictos en el futuro cercano.

El Futuro de la Exploración Lunar

Los avances tecnológicos y la intensificación del interés por la Luna sugieren que la mayor parte del tratamiento jurídico actual se encuentra desactualizado. Las naciones deberán encontrar maneras de colaborar y acordar términos sobre el uso y acceso a la Luna, antes de que se convierta en un nuevo campo de batalla en la guerra por el espacio.