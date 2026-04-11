Preocupante aumento de morosidad en bancos y billeteras

En el último año, la situación del financiamiento familiar en Argentina ha empeorado significativamente, con un notable incremento en los niveles de morosidad que revela una preocupante incapacidad de pago.

Según los últimos datos, la proporción de créditos irregulares para individuos se disparó del 2,67% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026, marcando un récord en casi dos décadas.

Morosidad Creciente: Un Desafío Generalizado

El reciente Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina pone de manifiesto un deterioro alarmante en la calidad crediticia, revelando que la mora del financiamiento al sector privado alcanzó el 6,4% en enero.

Este dato muestra un aumento de 0,8 puntos con respecto a diciembre y un incremento de 4,77 puntos comparado con el mismo mes del año anterior. Las entidades bancarias han sentido el impacto, especialmente en los préstamos a familias, donde la morosidad creció 1,3 puntos mensuales.

Préstamos Personales: El Segmento Más Afectado

Dentro de las diversas categorías crediticias, los préstamos personales destacan con una morosidad del 13,2%, evidenciando un aumento mensual de 2,2 puntos. Este segmento se configura como el más comprometido.

A su vez, los créditos hipotecarios muestran un incremento en la mora del 1,3%, mientras que los préstamos prendarios alcanzan el 6,3%.

El financiamiento a través de tarjetas de crédito también creció, alcanzando un 11%, en el marco de un escenario donde todos los segmentos exhiben máximos desde al menos 2004.

Las Familias al Frente del Deterioro Financiero

Estudios de la consultora 1816, basados en datos del Central de Deudores del BCRA, indican que la proporción de familias con atrasos pasó del 10,6% al 11,2% entre enero y febrero.

En comparación, la mora de las empresas incrementó solo de 2,8% a 2,9%, lo que resalta la vulnerabilidad de los hogares. El indicador agregado del sector privado también ascendió, pasando del 6,4% al 6,7% durante el mismo período.

Este crecimiento en los atrasos de los hogares llega a su 16ª suba consecutiva, alcanzando niveles que no se veían en más de 20 años. El ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó la necesidad de controlar la inflación y facilitar plazos de pago para que las familias se adapten.

La Influencia de Tasa y Contexto Económico

Desde la consultora LCG advierten que este deterioro responde a las elevadas tasas de interés, en un contexto de estancamiento en los ingresos reales. Además, la tasa de interés real permanece por encima de la inflación, complicando aún más la situación financiera de los deudores.

Entidades No Bancarias en Crisis

Las billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias también se ven afectadas, con algunos niveles de morosidad superando el 30%. Esta situación refleja la dependencia de microcréditos para gastos cotidianos, exponiendo la vulnerabilidad de sus usuarios.

Recientes cifras muestran una gran diferencia entre entidades, con Tarjeta Naranja liderando con 35,7% de créditos irregulares, seguida por Cencosud con un 25,5%.

Un Escenario de Expansión y Estancamiento Crediticio

Algunos expertos del sector bancario vinculan el aumento en la morosidad con la expansión del crédito familiar en años recientes. Actualmente, casi la mitad del financiamiento va al sector privado, lo que ha aumentado la inclusión crediticia, pero también el endeudamiento.

A pesar de que el crédito bancario ha crecido, pasando del 5% al 12% del PIB entre 2025, la desaceleración en la dinámica de préstamos es evidente. En marzo, el stock de crédito en pesos llegó a $95,7 billones, con un crecimiento mensual de solo 2,4%, insuficiente para cubrir la inflación.

Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, concluye que este comportamiento indica un estancamiento en la recuperación del crédito, con un crecimiento anual de apenas 12,2%.