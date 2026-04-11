Preocupación en el oficialismo: La oposición celebra la posible interpelación a Manuel Adorni

La reciente sesión en la Cámara de Diputados dejó al descubierto un clima de incertidumbre y controversia. La oposición no escatima esfuerzos para cuestionar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, poniendo en jaque su liderazgo y el manejo de ciertos asuntos financieros.

Durante la sesión del miércoles, la oposición hizo un llamado a diversas medidas para interpelar a Adorni, desde una moción de censura hasta la citación conjunta con Karina Milei por el polémico caso $Libra. A pesar de no alcanzar los votos necesarios, lograron 125 a favor frente a 116 en contra, lo que demuestra un creciente descontento en el Parlamento.

Demandas de Explicaciones sobre Viajes y Finanzas

La diputada Paula Penacca, representante de La Cámpora, fue una de las primeras en exigir respuestas sobre los viajes de Adorni, calificando su estancia en Nueva York como “un lujo excesivo”. Penacca afirmó que el costo del viaje fue cubierto por Grandío, un empresario vinculado a la televisión pública, resaltando la necesidad de transparencia en el uso de recursos públicos.

Divisiones en el Congreso

Las votaciones desnudaron las fracturas dentro del oficialismo. Mientras que aliados como el PRO y la UCR se mantuvieron leales al Gobierno, otros como los catamarqueños y la diputada Karina Banfi se desmarcaron y apoyaron a la oposición. Este cisma refleja las tensiones internas que complican aún más la situación para el oficialismo.

Intentos de Emplazamiento

Maximiliano Ferraro, integrante de la Coalición Cívica, propuso también que se citen a Adorni y Karina Milei ante el Congreso. Esta acción, que obtuvo 125 votos a favor, estuvo muy cerca de alcanzar la mayoría requerida, evidenciando el creciente apoyo a las solicitudes de interpelación.

El Futuro de las Interpelaciones

A medida que el clima político se intensifica, los opositores creen que están cerca de reunir el quórum necesario para continuar con sus exigencias de auditoría y respuesta. Sin embargo, se encuentran en una carrera contra reloj, pues el oficialismo podría intentar frenar estas iniciativas a través de nuevas negociaciones.

Críticas a la Gestión Ejecutiva

El diputado Esteban Paulón fue más allá al solicitar una moción de censura a Adorni. Su comentario sobre la “suerte” del Jefe de Gabinete al encontrarse con jubilados que le financian viajes, añadió una dosis de ironía a un ambiente ya tenso. Paulón y otros opositores confían en que la presión ciudadana podría intensificarse, facilitando la aprobación de sus solicitudes.

Entre las ausencias, la falta de algunos legisladores del oficialismo, como Nicolás Massot y Marcela Pagano, podría ser un factor determinante. La oposición mantiene la esperanza de que estas fluctuaciones en el recuento de votos les permitan avanzar en sus esfuerzos de control y auditoría sobre los funcionarios del Gobierno.