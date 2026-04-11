Mercado Inmobiliario: Proyectos que Superan Límites

Afrontando un cambio de paradigma, el mercado inmobiliario argentino busca opciones más allá de las inversiones convencionales. Descubre cómo proyectos innovadores están redefiniendo el panorama de la renta en el país.

Durante años, la inversión inmobiliaria en Argentina se basó fundamentalmente en adquirir propiedades ubicadas estratégicamente y esperar su valorización. Sin embargo, esta estrategia ha perdido fuerza y ahora se requieren alternativas más sofisticadas para garantizar retornos atractivos. Según Zonaprop, en febrero de 2026, la relación alquiler-precio en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un 5,33% bruto anual. Esto implica que los inversores tardarían 18,8 años en recuperar su inversión a través de alquileres, lo que se traduce en un rendimiento neto de entre el 4% y el 5% anual, descontando gastos como mantenimiento e impuestos.

Nuevas Alternativas de Inversión

El mercado inmobiliario está evolucionando hacia un enfoque más profesional y competitivo, exigiendo a los inversores descubrir nichos que ofrezcan un retorno más atractivo. Así, proyectos innovadores que se apoyan en demandas sólidas y específicas están saliendo a la luz. Un buen ejemplo de esto es el desarrollo en Añelo, vinculado a la explotación de Vaca Muerta, así como iniciativas que combinan inmobiliaria y servicios especializados, como el «senior care».

Añelo: La Transformación Energética y Urbana

Añelo ha destacado como un modelo a seguir en este nuevo enfoque. En 2025, la producción de petróleo de la cuenca aumentó casi un 30% interanual, generando la necesidad urgente de alojamiento para trabajadores y profesionales. El proyecto Wenelen Suites, desarrollado por Dypsa Group en Añelo, vendió su primera etapa en solo dos meses y ya ha alcanzado una ocupación total. “Ofrecemos un modelo de rentas orientadas a empresas del sector, con una rentabilidad neta superior al 10%”, señala Alejo García Guevara, director comercial de Dypsa.

El desarrollo de Añelo Urbano abarca 31 hectáreas y busca ser un modelo de urbanización que integre espacios comerciales, residenciales y recreativos. “Este proyecto no solo ofrece alojamiento sino una comunidad con servicios”, comenta Omar Álvarez, socio de Álvarez Schneider Desarrollos.

Proyectos de Cuidado para Adultos Mayores

No solo el sector energético redefine el mercado. La demografía también juega su papel. Con el envejecimiento de la población argentina, surgen iniciativas como Abrazia Senior Care, en Tigre, que ofrece servicios de residencia y rehabilitación para adultos mayores. Este desarrollo de 14,000 metros cuadrados propone 152 habitaciones, con más del 70% de las unidades ya vendidas y una rentabilidad proyectada del 12% al 14% anual.

Gustavo Lijtmaer, su desarrollador, comenta que “los inversores se integran a un modelo de operación médica que garantiza una renta pasiva, evitando las complicaciones del alquiler convencional”.

Ejemplos que Marcan Tendencia

Los casos de Añelo y Abrazia son ejemplos de cómo el mercado inmobiliario puede innovar al romper con las limitaciones de la renta tradicional. En ambos proyectos, se observa una demanda insatisfecha, operaciones especializadas y una escasez de oferta que aumenta su atractivo.