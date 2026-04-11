Video: La cápsula Artemis II aterriza en el Pacífico

Cuatro valientes exploradores han culminado una misión espectacular tras un emocionante aterrizaje en el Pacífico, cerrando un viaje que los llevó a la luna y de regreso en casi diez días.

Una Misión Récord: Artemis II

La tripulación, compuesta por tres estadounidenses y un canadiense, ha marcado un hito en la exploración espacial, convirtiéndose en los primeros en visitar la luna desde la época del programa Apollo, hace más de 50 años. Artemis II no solo revivió la exploración lunar, sino que también estableció un nuevo récord de distancia en vuelos espaciales al superar el recorrido realizado por Apollo 13 en 1970.

Momentos Inéditos: Las Vistas Tras la Luna

Durante su trayectoria, los astronautas atravesaron el lado oculto de la luna, donde capturaron imágenes nunca antes vistas por el ser humano. Este singular recorrido les permitió observar un eclipse solar total que, sin dudas, quedará grabado en la memoria de ellos y de la historia de la exploración espacial.

Impacto y Futuro de la Exploración Espacial

La misión Artemis II no solo representa un avance técnico, sino que también renueva el interés global por la exploración lunar, acercándonos cada vez más a la posibilidad de establecer una presencia humana permanente en la luna. Los próximos pasos prometen continuar fascinando y ampliando nuestros horizontes como especie.