Tragedia en Comodoro: Avances en el caso del niño de 4 años con golpes en la cabeza

La comunidad de Comodoro Rivadavia se encuentra atónita tras la muerte de Ángel López, un niño de cuatro años que falleció bajo circunstancias preocupantes mientras estaba al cuidado de su madre. Los detalles de este devastador suceso generan más preguntas que respuestas.

El Misterio Detrás de la Muerte de Ángel

El fiscal Facundo Oribones lidera la investigación sobre la muerte de Ángel, que aún presenta muchas incógnitas. Exámenes forenses iniciales revelaron lesiones internas en su cabeza, pero el verdadero motivo de su deceso será determinado tras los resultados finales de la autopsia.

Investigación en Curso: ¿Homicidio o Accidente?

Según Oribones, la investigación se maneja como un caso de homicidio, aunque no se descartan otras hipótesis. «Estamos monitoreando a los sospechosos que se encuentran en la ciudad,» afirmó en una rueda de prensa reciente.

Detalles Forenses Alarmantes

Los reportes iniciales indican que el menor había sufrido traumatismos craneales. «Los golpes, en el mejor de los casos, habrían ocurrido hace unos diez días,» añadió el fiscal, que también confirmó que la madre, Mariela Altamirano, y su pareja son los principales sospechosos.

La Versión del Entorno Familiar

Ángel fue ingresado al Hospital Regional el 5 de abril, tras descompensarse en casa. A pesar de que se registraron «no había signos de violencia» al momento de su asistencia médica, el contexto familiar es complejo y sus antecedentes son objeto de escrutinio.

Declaraciones de la Madre y el Padre

Mariela Altamirano se pronunció afirmando: «Yo no maté a mi hijo. Lo protegí. Lo estamos sacando de un entorno peligroso,» haciendo referencia a episodios de violencia anteriores con su ex pareja.

Un Padre Desesperado

Por su parte, el padre de Ángel exige justicia. «A mi hijo lo mataron,» declaró, descalificando las afirmaciones de la madre y denunciando que la justicia no actuó adecuadamente en la custodia del menor.

Las Siguientes Pasos Judiciales

Las autoridades están actualmente reconstruyendo la historia médica y familiar de Ángel, mientras verifican los antecedentes de violencia en el hogar. «Estamos evaluando diversas líneas de investigación,» concluyó Oribones, subrayando que se espera información adicional en los próximos días.