Artículo 44: El Talón de Aquiles de la Reforma Laboral

La reforma laboral impulsada por el gobierno argentino está en la mira tras la controversia generada por un artículo clave. Este revuelo pone en jaque no solo el proyecto en sí, sino también la imagen del presidente Javier Milei frente a un contexto crítico.

El gobierno nacional se enfrenta a un nuevo desafío tras la reciente aprobación de leyes en el Congreso, especialmente un punto conflictivo en el artículo 44 referente a las licencias médicas. Esta cláusula, que apareció de manera inesperada en la reforma laboral, puede complicar el rápido avance que el oficialismo desea. La sesión del Senado que duró 17 horas incluyó modificaciones que no formaban parte del proyecto original firmado por Milei.

Detalles del Artículo 44: Un Cambio Controversial

La reformulación del régimen de licencias laborales, que busca «modernizar» las condiciones actuales, ha suscitado el descontento de diversos sectores. La nueva redacción del artículo 44 establece que los trabajadores que sufran accidentes o enfermedades fuera de su ámbito laboral solo recibirán el 50% de su salario, una baja considerable frente al 100% asegurado anteriormente.

Implicaciones para los Trabajadores

Por ejemplo, si un empleado sufre una lesión jugando un partido de fútbol, el nuevo marco legal establece que percibirá solo la mitad de su salario durante su licencia. En casos donde la imposibilidad de trabajar no derive de una “acción riesgosa”, como accidentes de tránsito, se les otorgará el 75%. En ambos escenarios, los trabajadores enfrentan recortes significativos en sus ingresos durante períodos de recuperación.

Reacciones en el Congreso y Entre los Gremios

La respuesta del peronismo no se ha hecho esperar. Varios legisladores, incluyendo a la exministra de Trabajo Raquel Kelly Olmos, han expresado su preocupación por lo que consideran un aumento de la explotación laboral en medio de una crisis económica. El bloque del PRO también se ha distanciado de algunas modificaciones, enfatizando la necesidad de revisar los cambios realizados en el esquema de licencias.

El Debate se Intensifica

En la esfera pública, la discusión sobre el artículo 44 ha dominado los medios y redes sociales, incluso generando críticas de quienes, como Julián de Diego, uno de los asesores del gobierno, han admitido que la inclusión de este punto fue sorpresiva y podría desencadenar futuros litigios.

Reacción de la CGT y Posibles Paros

Ante este panorama, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha amenazado con realizar un paro si la reforma avanza en Diputados. La central obrera se reunirá para evaluar si convoca a una huelga general de 24 horas en respuesta a la pérdida de derechos laborales.

La CGT ha enfrentado críticas por no haber organizado un paro durante la aprobación rápida de la ley en el Senado. En un comunicado, denunciaron el retroceso en los derechos laborales y el traslado de recursos del trabajo a las manos del capital.