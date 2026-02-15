EEUU Reduce la Influencia de China y Rusia en Venezuela

La administración de Biden toma medidas enérgicas para reposicionar a las empresas estadounidenses en el ámbito petrolero venezolano, lo que podría cambiar el equilibrio de poder en la región.

Chris Wright, secretario de Energía de EE.UU., ha expresado que la presión de la administración Biden para que las empresas con lazos en el país norteamericano participen activamente en la reconstrucción del sector petrolero de Venezuela podría reducir considerablemente la influencia de naciones como China, Rusia e Irán en este territorio sudamericano.

Wright enfatizó en una entrevista con Bloomberg Television que su objetivo es abrir el campo a socios estadounidenses y occidentales «menos corruptos y más honestos» para fomentar un ambiente de negocios más fructífero. «La influencia de China, Rusia e Irán, que ha sido muy prominente en Venezuela, se verá erosionada», aseguró.

Un vínculo renovado entre EE.UU. y Venezuela

Wright, quien es el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar Venezuela desde la detención de Nicolás Maduro, realizó declaraciones durante un recorrido por la zona petrolera del Orinoco. También se reunió durante varias horas con la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien, según Wright, se mostró «muy entusiasmada» con el interés de Washington en el país.

Cambios rápidos en el clima empresarial

El secretario de Energía destacó que ha observado cambios significativos en Venezuela desde el 5 de enero, lo que ha llevado a un clima empresarial más favorable para las empresas estadounidenses. «Hemos trabajado con atención con la presidenta interina Rodríguez; ha implementado ajustes sustanciales en un corto periodo», señaló.

Este vínculo renovado podría marcar un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela, donde la intervención y el apoyo de actores externos han jugado un papel crucial.

