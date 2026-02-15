Macron pide ‘contención’ tras la muerte de un joven agredido en Lyon

La muerte de Quentin D., de 23 años, tras sufrir una grave lesión cerebral, ha causado un profundo impacto en la sociedad francesa. El incidente ocurrió en el contexto de una protesta organizada por el partido político La France Insoumise (LFI).

Quentin, miembro del equipo de seguridad del grupo de derecha Collectif Némésis, fue agredido violentamente durante una manifestación contra la visita de la europarlamentaria Rima Hassan. La Fiscalía de Lyon informó que el joven sucumbió a sus heridas después de haber estado en coma.

Un ataque brutal que dejó huellas

El ataque, que tuvo lugar en las afueras del Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po), resultó en múltiples golpes en la cabeza. Inicialmente, Quentin fue trasladado a un hospital en estado crítico debido a una contusión severa.

Investigación en curso

La Fiscalía de Lyon ha abierto una investigación por homicidio agravado. Hasta el momento, los responsables de este ataque no han sido identificados y las autoridades continúan con la búsqueda de sospechosos.

Reacciones desde lo más alto del Gobierno

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su pesar por la muerte de Quentin a través de un mensaje en X. En él, condenó la violencia que ha llevado a este suceso y enfatizó que no se justificará la muerte por diferencias ideológicas.

“Nuestra misión es civilizar los debates y garantizar la libre expresión de pensamientos”, afirmó Macron, quien prometió que se hará justicia. “El odio que mata no tiene cabida entre nosotros”, concluyó.

Politización del trágico suceso

Las reacciones políticas no se han hecho esperar, con varios líderes de la derecha y extrema derecha señalando a la izquierda radical. Bruno Retailleau, de Los Republicanos, destacó la violencia extrema de militantes de la ultr izquierda. Mientras tanto, Marine Le Pen instó al Gobierno a considerar a dichos grupos como terroristas.

Por su parte, Manuel Bompard, coordinador de LFI, defendió a su partido y rechazó cualquier implicación en la agresión. Rima Hassan también condenó el ataque, aclarando que su equipo de seguridad no estuvo involucrado.

Violencia y vandalismo post-ataque

Después del ataque, varias oficinas de LFI fueron vandalizadas en diferentes regiones de Francia. Jean-Luc Mélenchon, fundador del partido, denunció esta violencia como un oportunismo político que aprovecha la tragedia.

Por ahora, no hay detalles sobre posibles arrestos, y Sciences Po Lyon no ha emitido una declaración oficial sobre el lamentable suceso que ocurrió en sus cercanías.