China bate récord de importaciones de soja en 2025, superando a EE.UU. por Sudamérica

En un contexto comercial transformado por tensiones globales, China ha alcanzado un nuevo hito al importar 112 millones de toneladas de soja en 2025, con Sudamérica liderando el suministro en un asombroso 83%.

El gigante asiático, con una población que supera los 1400 millones de habitantes, se ha consolidado como el principal importador mundial de soja. Este notable incremento se produce en un momento de conflicto comercial con Estados Unidos, lo que ha permitido a Sudamérica desplazar a su competidor del norte en el mercado de este cultivo clave.

Sudamérica, Proveedor Principal de Soja

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destaca que Sudamérica ha logrado una participación sin precedentes en el abastecimiento del mercado chino, con un enfoque particular en las exportaciones desde Brasil y Argentina.

La Demanda de Soja en China

China, con su vasta industria porcina, representa un gran motor de demanda para la soja. En la última década, este país ha sido responsable del 55% de las existencias globales de cerdos, lo que subraya la necesidad de insumos para la alimentación animal, siendo la harina de soja la principal fuente de proteínas en dietas de feedlots.

Producción vs. Importación

A pesar de procesar 103 millones de toneladas de soja, la producción local se limitó a solo 20 millones. Esta discrepancia ha llevado a China a depender en gran medida de las importaciones para satisfacer su creciente demanda, alcanzando un máximo histórico en 2025.

“El 83% de las importaciones de soja en China durante el 2025 tuvo origen en Sudamérica”, afirma la BCR, resaltando la importancia de esta región para la industria china.

El Papel de Brasil y Argentina

Brasil ha encabezado las exportaciones a China desde 2013, enviando 82 millones de toneladas en 2025, mientras que Argentina contribuyó con casi 8 millones y Uruguay con 3,1 millones. Este cambio en el suministro no solo se debe a factores comerciales, sino también a la compleja situación geopolítica entre China y Estados Unidos.

Tensiones Comerciales con Estados Unidos

Los altos aranceles impuestos por ambos países han paralizado en gran medida el comercio bilateral. A finales de 2025, Estados Unidos envió solo 17 millones de toneladas de soja, un 38% menos que el promedio de años anteriores, dejando a Sudamérica como la principal alternativa para el gigante asiático.

Patrones de Compra Alterados

Las compras de soja por parte de China se adelantaron, lo que indica una alteración en la estacionalidad habitual por las tensiones en el comercio. Durante un periodo crítico, los importadores aumentaron sus volúmenes de adquisición en un 26% entre abril y septiembre, ajustando su estrategia ante los cambios del mercado.

Mientras tanto, Argentina experimentó un crecimiento notable en exportaciones, alcanzando cifras récord durante el segundo semestre. De hecho, se estima que octubre y noviembre fueron los meses más destacados en este periodo.

Nuevos Acuerdos en el Horizonte

Hacia fines de 2025, se llegó a un acuerdo entre Estados Unidos y China que contempló la compra de 12 millones de toneladas de soja estadounidense, marcando un nuevo capítulo en las relaciones comerciales entre ambas potencias y, potencialmente, un cambio en las dinámicas de importación para 2026.