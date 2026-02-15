Depósitos en Banco: Límite Sin Alertar a ARCA en 2026

Realizar un depósito en dólares puede parecer sencillo, pero es crucial entender los requisitos y regulaciones que rigen este proceso en Argentina. Conocer estos aspectos te ayudará a evitar complicaciones innecesarias.

¿Por qué depositar dólares?

Depositar dólares en una cuenta bancaria responde a diversas necesidades, ya sea para adquirir un inmueble, invertir en el mercado bursátil, o simplemente para reemplazar billetes en mal estado. Sin embargo, esta operación no está exenta de controles rigurosos.

El ARCA puede solicitar información adicional si el depósito no cumple con ciertos requisitos formales. Conocerlos es esencial para evitar inconvenientes en el futuro.

Aspectos a tener en cuenta al realizar el depósito

El origen de los dólares es un punto clave. Solo se consideran válidos aquellos que provienen de vías legales, como el dólar oficial o el mercado MEP, que están perfectamente registrados en el sistema financiero.

Los fondos adquiridos a través de criptomonedas también son aceptables, siempre que se pueda demostrar su origen. Sin embargo, si no se han adquirido de forma legal, justificar el origen de esos fondos puede resultar complicado.

El ARCA enfoca su análisis no solo en los ingresos, sino en cómo se obtuvo la moneda extranjera. Si su origen parece informal, se puede presuponer que proviene del mercado negro, lo cual conlleva complicaciones legales severas bajo la Ley Penal Cambiaria.

Límites y requisitos de depósito establecidos por ARCA

Montos que activan requerimientos de información

Un nuevo conjunto de umbrales determina cuándo el ARCA puede solicitar datos a las entidades financieras. Los límites actuales son:

— Para transferencias o acreditaciones: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

— Extracciones en efectivo: $10.000.000.

— Saldos bancarios mensuales: $50.000.000 y $30.000.000 respectivamente.

— Plazos fijos: $100.000.000 y $30.000.000.

En general, estos montos son expresados en pesos, pero para depósitos en dólares, las entidades suelen convertir al tipo de cambio oficial para asegurar el cumplimiento de los límites.

Infracciones y sanciones bajo la Ley Penal Cambiaria

La ley establece penalidades severas por incumplimientos en operaciones cambiarias, tales como:

— Realizar operaciones sin una entidad autorizada.

— Falsificar información en transacciones cambiarias.

— No corregir declaraciones erróneas.

Escalones de sanción

Las sanciones varían según la gravedad y frecuencia de la infracción:

— Primera infracción: multa de hasta 10 veces el monto involucrado.

— Primera reincidencia: prisión de 1 a 4 años o multa de 3 a 10 veces el monto.

— Segunda reincidencia: prisión de 1 a 8 años y multa de hasta 10 veces el monto.

Es importante destacar que la segunda reincidencia conlleva la aplicación conjunta de prisión y multa, mientras que en la primera reincidencia se enfrenta a la elección de una de las dos sanciones. Aunque la ley impone estas severas penalidades, hasta ahora no se han visto casos públicos de su aplicación efectiva.