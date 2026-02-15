Milei revive la reforma electoral y desafía a las universidades

Este lunes, el Ejecutivo argentino dará un paso crucial hacia la reestructuración del financiamiento de las universidades, incorporando una nueva ley en las sesiones extraordinarias, buscando atender las demandas de las instituciones educativas del país.

Detalles de la Nueva Ley

El Gobierno tiene previsto publicar un decreto en el Boletín Oficial para incluir el envío de la ley en el temario de las sesiones extraordinarias. Aunque la Cámara de Diputados requiere que esta ampliación sea votada, la Casa Rosada se apoya en precedentes que han permitido la inclusión de proyectos de esta manera.

Contexto de la Iniciativa

La medida surge tras un intento fallido de derogar la actual Ley de Financiamiento Universitario. En lugar de ello, el Gobierno busca modificar el esquema existente para hacerlo más viable, aliviando la carga financiera sobre las universidades públicas. Según fuentes oficiales, la estrategia está diseñada para resolver de una vez la discusión presupuestaria y evitar problemas legales mediante una nueva norma que reemplace a la anterior.

Reuniones Clave con el Consejo Interuniversitario Nacional

Para avanzar en esta iniciativa, Carlos Torrendel, secretario de Educación, y Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, se reunieron con Carlos Greco y Franco Bartolacci, presidente y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esta conversación se produce en un contexto de recursos judiciales que podrían complicar aún más la situación gubernamental.

Reacción del Legislador y la Comunidad Universitaria

El diputado Maximiliano Ferraro destacó que el nuevo proyecto refleja una realidad crítica: «las universidades necesitan un financiamiento adecuado y constante». Afirmó que a pesar de la normativa vigente, las obligaciones deben ser cumplidas, señalando que los vetos a la ley aprobada no pueden ser considerados como una opción permanente.

Mirada hacia la Reforma Electoral

Además del financiamiento universitario, el Gobierno argentino contempla un relanzamiento de la reforma electoral que podría implementarse en 2027. Esto incluiría la federalización de la Boleta Única de Papel y la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año próximo, junto con modificaciones en la legislación sobre el financiamiento de partidos políticos.