Verdad a la Vista: La Imposibilidad de Mentir Aquí

Una nueva versión inmersiva del aclamado musical "Casi Normales" se presenta en el CAI, ofreciendo al público una conexión emocional sin precedentes con los actores y la historia. Esta innovadora puesta en escena transforma la forma de vivir el teatro en Argentina.

La revolución en el teatro argentino ha llegado con la versión inmersiva de «Casi Normales», donde la tecnología se une a la emoción para crear una experiencia única. Proyecciones en 270 grados y un público a pocos centímetros de los actores rompen la barrera entre el escenario y la platea, permitiendo que los espectadores se sumerjan completamente en la trama. Dirigida y protagonizada por Melania Lenoir, junto a Roberto Peloni, la obra vuelve a cautivar con su intensidad emotiva intacta.

Un Enfoque Innovador en la Representación Teatral

La experiencia de «Casi Normales» se transforma radicalmente al incluir a los espectadores en la acción. Melania Lenoir, quien conoce bien los desafíos de la obra, comparte su percepción sobre la cercanía del público: «Sentí el desafío de no dejarme llevar por la emoción; cada gesto cuenta, y el público puede verlo todo». Una interacción tan próxima redefine la intimidad de la narrativa.

Roberto Peloni: El Valor de la Intimidad

Peloni reflexiona sobre cómo el formato inmersivo potencia la conexión con los personajes. «La obra se vuelve un espejo de la vida familiar contemporánea, donde cada suspiro y cada gesto adquieren un significado especial», comenta. Con la audiencia tan cercana, la actuación se vuelve más consciente y multidimensional.

Desafiando la Vulnerabilidad Escénica

La actriz Melania Lenoir describe su personaje como un ser expuesto y frágil, donde la distancia casi inexistente con el público intensifica esa realidad. «La cercanía me obliga a sumergirme más en la historia. Aquí, la autenticidad es clave, y el que miente pierde», asegura. Esta nueva dinámica presenta un reto, pero también abre un abanico de posibilidades interpretativas.

Desmarcando Límites: Mariano Chiesa en Acción

Mariano Chiesa, quien integra el elenco de manera virtual, destaca la diferencia de trabajar para la cámara en lugar de un teatro tradicional. «El mismo compromiso, pero con otro código. La responsabilidad es enorme, porque lo grabado queda fijo», dice. Esta mezcla de teatro y audiovisual supone un reto evocador que potencia la fidelidad emocional.