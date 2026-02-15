El Grupo Gloria adquiere la planta de Tío Pujio y otra en Rafaela por U$S 630 millones

La empresa canadiense Saputo llega a un acuerdo para vender el 80% de su negocio lácteo en Argentina al Grupo Gloria de Perú por 630 millones de dólares. Este movimiento estratégico, que implica una inversión inicial de 500 millones, tiene como horizonte el primer trimestre de 2027, siempre sujeto a las aprobaciones correspondientes.

La transacción incluye dos plantas industriales: una en Tío Pujio, Córdoba (anteriormente Abolio y Rubio) y otra en Rafaela, así como un portafolio de marcas reconocidas como La Paulina, Ricrem y Molfino. También se contempla la continuidad de la oficina comercial que opera Saputo en Brasil.

A lo largo de los últimos cuatro trimestres, la división de Saputo en Argentina ha generado ingresos aproximados de 885 millones de dólares, representando el 7% de los ingresos del grupo. Luego de impuestos, la compañía prevé un ingreso neto cercano a 400 millones de dólares por esta operación.

Carl Colizza, presidente y CEO de Saputo, afirmó que esta decisión se enmarca dentro de una estrategia global de optimización de activos, con el objetivo de reforzar la presencia internacional y potenciar el crecimiento a largo plazo.

Repliegue Estratégico en un Contexto Volátil

Con esta venta, Saputo busca reducir su exposición en un entorno de alta volatilidad macroeconómica. En Argentina, la firma se posiciona como la principal procesadora de leche, recolectando diariamente 3,65 millones de litros en sus plantas de Córdoba y Santa Fe, que equivalen al 12,5% del total de la producción industrial nacional.

Grupo Gloria: Un Jugador Fuerte en el Mercado Argentino

El Grupo Gloria, por su parte, no es nuevo en el mercado argentino. Desde su ingreso en 2006, en asociación con la familia Gonella para formar Corlasa en Esperanza, el grupo ha ido consolidando su presencia. Esta nueva adquisición le permitirá aumentar su capacidad de producción y establecerse con mayor solidez en uno de los mayores productores de leche de la región.

Este movimiento representa una dualidad clara: una multinacional que ajusta su estrategia global concentrando recursos y un holding regional que acelera su expansión en un mercado clave. En la industria láctea, donde los márgenes son sensibles, el tamaño y la capacidad operativa son determinantes para el éxito.