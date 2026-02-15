Me burlo de un líder saudita en YouTube y sufro un hackeo y paliza en Londres

Ghanem al-Masarir, un popular comediante y crítico del régimen saudita, se convierte en un símbolo de resistencia tras sufrir un ataque de hacking y hostigamiento impulsado por su contenido en redes sociales. Esta es su historia.

Un Éxito que Atrajo Atención no Deseada

Con millones de visitas, Ghanem al-Masarir despuntó como una figura controversial en plataformas digitales, burlándose abiertamente de la familia real de Arabia Saudita. Desde su hogar en Wembley, su estilo humorístico capturó la atención de muchos, pero también la ira de algunos poderosos.

Los Primeros Signos de Peligro

El primer aviso para al-Masarir llegó cuando sus teléfonos comenzaron a comportarse de manera extraña; la batería se agotaba rápidamente y el rendimiento era deficiente. Alarmado, empezó a notar la presencia de individuos en Londres que parecían seguirlo, lo cual elevó sus sospechas de ser objeto de espionaje.

Confirmación del Espionaje

Tras analizar su situación, expertos en ciberseguridad confirmaron que fue víctima del software espía Pegasus, conocido por su capacidad para infiltrarse en dispositivos y facilitar el seguimiento de usuarios.

Un Veredicto que Resuena

Un tribunal londinense declaró a Arabia Saudita responsable y ordenó una indemnización de más de 4 millones de dólares a al-Masarir. Esta decisión resalta la gravedad del caso, donde los ataques no solo fueron digitales, sino también físicos.

Agresiones y Hostigamiento

El acoso culminó en agosto de 2018, cuando al-Masarir fue agredido en Londres. Dos hombres lo confrontaron, exigiendo explicaciones sobre sus videos, antes de golpearlo. El tribunal determinó que esta acción estaba orquestada por agentes de Arabia Saudita, a fin de silenciar las críticas hacia el régimen.

Las Consecuencias de un Periodo Turbulento

A raíz del ataque, el miedo ha marcado la vida de al-Masarir. Aunque logró la victoria legal, la verdadera batalla continúa en su interior. “Siento que me han violado,” expresó el comediante, reflexionando sobre la invasión de su privacidad.

Un Futuro Incierto

Desde el hackeo, Ghanem ha dejado de publicar contenido, arrepentido y reacio a compartir su vida con sus seguidores. A pesar de la indemnización, siente que ningún dinero puede compensar el daño emocional y psicológico que ha experimentado.

El Impacto de Pegasus

El spyware Pegasus ha sido vinculado a múltiples violaciones de privacidad en todo el mundo, apuntando a periodistas y activistas. Al-Masarir no es el único caso, pero su historia destaca por la lucha legal que ha emprendido contra un régimen poderoso y represivo.

El Llamado de la Justicia

Con el veredicto a su favor, al-Masarir se niega a rendirse y está dispuesto a buscar justicia a nivel internacional si es necesario. En sus propias palabras, se siente perseguido no solo por el régimen saudita, sino también por la profunda tristeza que lo acompaña desde el ataque.

Reflexiones Finales

La travesía de Ghanem al-Masarir es un recordatorio de la importancia de proteger la libertad de expresión y la privacidad en la era digital. Su caso, marcado por el espionaje y la violencia, plantea preguntas inquietantes sobre los límites del poder y la presión que enfrentan los disidentes en el contexto actual.