Franco Colapinto: Un Mensaje Impactante

El piloto argentino Franco Colapinto dejó claro su entusiasmo luego de los recientes test en Bahréin, donde subió a bordo del Alpine A526 y finalizó con un rendimiento destacable.

Tras concluir la primera ronda de pruebas de la Fórmula 1 en Bahréin, Franco Colapinto compartió sus impresiones en redes sociales, esbozando un mensaje optimista hacia su equipo, Alpine. A pesar de un inicio titubeante debido a problemas mecánicos en su monoplaza, el piloto de Pilar logró reponerse y culminó con excelentes sensaciones.

Un inicio complicado, pero positivo

Los tests comenzaron con ciertas complicaciones para Colapinto, quien no pudo realizar tantas vueltas como deseaba en su primer día. Sin embargo, el jueves fue el turno de Pierre Gasly, quien también enfrentó inconvenientes en la pista. El viernes, la situación dio un giro positivo; Colapinto tuvo la oportunidad de manejar a lo largo de toda la jornada, logrando el octavo mejor tiempo de la sesión.

Reflexiones de un piloto en crecimiento

“Estoy realmente feliz con lo que aprendí de mí y del equipo de mecánicos. Hicieron un trabajo increíble para poner el auto en pista, sesión tras sesión”, expresó Colapinto, agradecido por el respaldo que ha recibido. Además, aseguró que se siente más preparado para enfrentar los desafíos que se avecinan en la temporada.

Una visión hacia el futuro

Colapinto enfatizó que, aunque aún queda camino por recorrer, se siente cada vez más atento a los detalles del A526, un auto que tiene el potencial de ubicarse entre los que sumen puntos en las primeras carreras. “Dimos algunos pasos, me alegra ver el progreso. Cada día se siente un poco más listo”, agregó el joven piloto.

Próximas actividades en la pista

Los test continuarán la próxima semana, del 18 al 20 de marzo, también en el Circuito Internacional de Bahréin. Esta será una oportunidad clave para Colapinto, quien está aprovechando su primera experiencia como piloto oficial, igualando en tiempo a sus competidores y mejorando su adaptación al monoplaza.

La llegada de la temporada 2026

La emoción crece a medida que se acerca el inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1, prevista para el Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo del 6 al 8 de marzo en el circuito de Albert Park. Colapinto se alista para el desafío y espera llevar el aprendizaje de estos tests a la pista.