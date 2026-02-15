El Activo Oculto que Aumenta un 83% en Dólares

En medio de la incertidumbre del mercado de criptomonedas, un metal menos conocido está capturando la atención de los inversores. Descubre por qué el paladio y el platino podrían ser las claves para diversificar tu cartera.

El Paladio: Un Regreso Sorprendente

Según Damián Di Pace, analista económico, el paladio podría haber sido subestimado debido al auge de los autos eléctricos. Sin embargo, la realidad es que este metal ha mostrado un rendimiento excepcional del 83% el año pasado.

El paladio, parte del grupo del platino, es fundamental para catalizadores automotrices, electrónica e industria pesada, lo que garantiza su demanda en un mundo en constante evolución. A pesar de la transición a vehículos eléctricos, su relevancia se mantiene intacta.

El experto atribuye este crecimiento a un déficit de suministro debido a la concentración de producción en Rusia y Sudáfrica, junto con una demanda inalterada.

Para quienes buscan invertir, Di Pace sugiere explorar opciones como:

Empresas vinculadas al paladio: Platinum Group Metals (PLG), con un impresionante rendimiento del 84% en el último año.

Platinum Group Metals (PLG), con un impresionante rendimiento del en el último año. Fondos cotizados: Physical Palladium Shares (PAL), que han registrado un 85% de rendimiento anual, reflejando el precio spot del paladio respaldado por almacenamiento físico.

El Platino: Un Potencial Olvidado

Di Pace también destaca el platino, a menudo eclipsado por el oro y la plata, pero que ha demostrado un rendimiento sobresaliente: 126% en solo un año. Este metal no solo es clave en la joyería y la industria automotriz sino que también está sufriendo un aumento en la demanda real.

Las razones de este repunte se deben a la disminución de la oferta y un entorno macroeconómico desafiante, con producción minera en caída.

Para los interesados en invertir en empresas relacionadas con el platino, algunas han tenido resultados impresionantes:

Sibani Steelwater (SBSW): 331% de rendimiento anual

331% de rendimiento anual Impala Platinum (IMPUY): 233% de rendimiento

233% de rendimiento Anglo American Platinum (ANGPY): 175% de rendimiento

Además, existen fondos cotizados que han destacado, como el Granite Shares Platinum Trust (PLTM), que ha alcanzado un 124% de rendimiento anual, siguiendo de cerca el precio del platino.