Llaryora busca nuevos intendentes para revitalizar su gestión

La tensión se siente en el aire en el Panal, donde voces críticas piden un cambio urgente y reclaman un mayor compromiso de los funcionarios. En este panorama, el experimentado político peronista Marcelo Eslava ha alzado la voz, advirtiendo sobre la necesidad de una gobernanza más efectiva.

El inicio del año ha traído consigo una significativa agitación en la política provincial. Desde despachos clave se escuchan reclamos contundentes y hasta se habla de la posibilidad de renuncias. Para muchos, el peronismo necesita retomar el control de la agenda política.

Desafíos en la Gestión Actual

Desde el gobierno, se identifican dos puntos críticos que requieren atención inmediata. Por un lado, la necesidad de mejorar la comunicación con los ciudadanos y, por otro, reiniciar el interés en la obra pública. “Mientras que en el interior una obra transforma vidas, en la Capital la gente la considera un servicio básico”, expresaron funcionarios.

El Gobernador Martín Llaryora en la Mira

La reelección del gobernador se ha convertido en un tema prioritario. Aunque aún distante en la percepción popular, este proceso está marcado por una transformación notable en el enfoque político. La pregunta que surge es si coexistirán el interior y la capital en esta estrategia o si se sacrificarán ciertos intereses.

El Debate sobre las Funciones del Gobierno

En el ámbito gubernamental, se refleja un cuestionamiento sobre la eficiencia de los funcionarios actuales. “No solo en el Panal hay quienes no cumplen, esto ocurre en todas partes”, advertían algunos en reuniones internas. Sin embargo, los líderes de campaña ya están seleccionados, con los nombres de Miguel Siciliano, Marcelo Rodio y Juan Pablo Quinteros cobrando protagonismo.

Relaciones y Expectativas en el Gabinete

En la búsqueda de frescura y efectividad, se plantean cambios en el gabinete. Buscan líderes con experiencia en el interior, especialmente intendentes en sus segundas gestiones. “La idea es incorporar a personas que deseen trabajar y demostrar resultados”, explicó una fuente cercana al gobernador.

Proyectos para la Capital

Proyectos ambiciosos para mejorar la infraestructura de la Capital están en marcha. Se promete un enfoque intensivo en Valle Escondido, así como también nuevas soluciones para barrios postergados. “La ciudad va a renacer y lo haremos en estrecha colaboración con Daniel Passerini”, destacó un funcionario.

Comunicación y Proximidad

La percepción de la gestión del gobernador ha sido un tema crucial. Se le ha solicitado a Llaryora que se acerque más a la gente y cambie su estilo de comunicación, dejando atrás las actitudes más rígidas. “La gente necesita verlo como un gestor cercano”, enfatizaban sus colaboradores.

Transformaciones en el Equipo de Trabajo

En un movimiento estratégico, se planea la creación de una nueva estructura organizativa dentro del gobierno. Un espacio exclusivo para técnicos que ayuden a implementar políticas efectivas y a mejorar la comunicación de proyectos se establecerá pronto.

Expectativas de Cambio en la Municipalidad

Se anticipan también ajustes en la Municipalidad de Córdoba, aunque sin interferir en las decisiones de Passerini. Cambios significativos podrían reflejar un nuevo rumbo en la gestión, donde los ministros tendrán que rendir cuentas sobre el desempeño de ciertos secretarios.