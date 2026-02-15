Gastón Solnicki: «Sobreviví al rodaje»

La película "The Souffleur" está conquistando las pantallas de los cines, y su creador, Gastón Solnicki, comparte su entusiasmo por esta obra que cierra una trilogía única. En una charla íntima, rememora su conexión especial con el actor Willem Dafoe y revela los retos y alegrías de su carrera.

La reciente película de Gastón Solnicki, «The Souffleur», ha tenido una cálida recepción en las salas de cine, llevando al director a recordar momentos memorables junto al célebre Willem Dafoe. Este nuevo estreno es el epílogo de una trilogía que comenzó con «Introduzione all’oscuro» (2018) y continuó con «A Little Love Package» (2022). La carrera de Solnicki, que incluye cortometrajes y documentales, se ha caracterizado por una exploración única de la narrativa cinematográfica.

De la Ficción a la Realidad: La Evolución de un Cineasta

Desde sus inicios con «Liliana.Rebecca» (2007), Solnicki ha navegado entre la ficción y el documental. Su primer largo, «Kékszakállú» (2016), marcó su transición hacia la ficción de una manera inesperada, motivada por un viaje que lo llevó a filmar en Viena, un lugar significativo en su historia personal.

Una Trilogía Imprevista

En una conversación sincera, Solnicki confiesa que no planeó una trilogía: «La primera película fue una transformación hacia la ficción, algo que nunca había hecho antes». Reflejando sobre su proceso creativo, destaca cómo su viaje a Austria y la pérdida de un amigo influyeron en la dirección de su arte.

Los Retos de Filmar en la Actualidad

El cineasta admite que captar financiamiento y realizar películas de su estilo, sin un guión tradicional, se ha vuelto cada vez más complicado. Sin embargo, su experiencia en Austria le ofreció una oportunidad única que tomó con ambas manos.

Un Mensaje de Exilio

La sensación de exilio permea su obra y, a pesar de estar arraigado en Argentina, su experiencia internacional se manifiesta en sus películas. Al mencionar el escepticismo hacia su punto de vista, Solnicki comenta que el choque cultural y los diferentes idiomas enriquecen su narrativa.

La Relación con Willem Dafoe

Solnicki describe a Dafoe como un actor comprometido y serio en su trabajo. Su pasión por el cine y su disposición para colaborar lo convierten en un aliado invaluable en sus proyectos. «Willem es algo especial», reflexiona el director, subrayando la conexión genuina que han forjado a lo largo de los años.

Un Retrato Único de Argentina

A través de su cine, Solnicki aborda temas complejos que desafían la percepción nacional. Aunque su filme presenta una amalgama de culturas y personajes internacionales, los vínculos personales añaden un nivel profundo de significado, llevando al espectador a un viaje emocional relevante.

Enfrentando Críticas

Sobre las críticas que sufre su trabajo, Solnicki se mantiene firme. «Mis películas son políticas por el lugar desde donde se crean», afirma, defendiendo la autenticidad de su visión artística en un panorama cinematográfico a menudo cruel y competitivo.