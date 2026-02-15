Empleo en crisis: Aumento de trabajos precarios por la falta de empleo formal

Título: El Empleo Refugio: Una Respuesta al Deterioro del Mercado Laboral en Argentina

Bajada: Frente a un panorama laboral complicado, el concepto de "empleo refugio" se afianza como una solución para quienes buscan mantener su economía familiar a flote. Un reciente estudio revela el crecimiento de la informalidad y el pluriempleo en el país.

El fenómeno del empleo refugio ha crecido en Argentina en los últimos años, transformándose en una salida ante la crisis del mercado laboral. En un entorno marcado por un incremento del desempleo y la informalidad, un reciente informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA) destaca la búsqueda de alternativas económicas por parte de los trabajadores.

Según el estudio, en el último bienio, la creación de empleo ha sido insuficiente para cubrir el aumento de la Población Económicamente Activa (PEA). Este desajuste ha resultado en un crecimiento del desempleo y un auge en formas de trabajo más precarias.

Un Mercado Laboral en Crisis

En el período analizado, entre 2023 y 2025, la PEA creció en 584,200 personas, mientras que la cantidad de ocupados solo aumentó en 325,000. Esto mantuvo estable la proporción de la población ocupada, pero también provocó un aumento en el número de desocupados, que se incrementó en 241,100 individuos, llevando la tasa de desempleo del 5.7% al 6.6%.

Empleo Refugio e Informalidad

El análisis de los últimos dos años muestra un ligero aumento en la tasa de empleo, con una reducción leve de la desocupación. Sin embargo, casi el 85% del empleo creado durante este periodo se ha mantenido bajo la informalidad. Esto se debe principalmente al crecimiento de trabajadores por cuenta propia, un fenómeno conocido como “empleo refugio”, donde las personas generan ingresos para sostener a sus hogares.

Este tipo de trabajo, más que reflejar un crecimiento sólido del mercado laboral, surge como una estrategia de supervivencia ante la escasez de empleo registrado y la disminución del poder adquisitivo de las familias.

Pluriempleo y Desafíos Laborales

El informe también resalta la creciente tendencia del pluriempleo. La proporción de personas con más de un empleo pasó del 11.0% en 2023 al 11.9% en 2025. Aunque muchos asocian este fenómeno a las oportunidades que brindan las plataformas digitales, el estudio indica que responde a la necesidad de ingresos adicionales debido a la caída de los salarios reales.

Mientras que en años anteriores la situación económica había permitido una ligera reducción en el pluriempleo, a partir de 2015 se ha reactivado como consecuencia del deterioro de los ingresos de los hogares.

A pesar de la creación de 486,600 nuevos puestos de trabajo entre 2023 y 2025, el crecimiento se ha visto casi exclusivamente en la informalidad. Durante este lapso, los asalariados registrados disminuyeron en 222,300 posiciones, lo que culminó con la pérdida de la recuperación iniciada tras la pandemia, reforzando el papel del empleo refugio en la economía argentina.