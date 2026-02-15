Albanese Minimiza Preocupaciones sobre AUKUS al Revelar Costo de Astillero de Submarinos: $30 mil millones

El primer ministro, Anthony Albanese, confirma la inversión monumental que generará miles de empleos en el país, impulsado por el acuerdo Aukus.

La Inversión Histórica en el Astillero de Osborne

El gobierno australiano anunció una inversión inicial de $3.9 mil millones como parte de un plan más amplio que prevé gastar al menos $30 mil millones para establecer un astillero que construirá submarinos nucleares en la localidad de Osborne, en Adelaida.

Impacto Laboral y Oportunidades de Capacitación

Se estima que este ambicioso proyecto generará alrededor de 10,000 empleos en los sectores de diseño y construcción. Además, se planea habilitar un centro de formación que ofrecerá hasta 1,000 aprendizajes anuales en el mismo lugar.

Un Proyecto de Enorme Escala

El tamaño del astillero es asombroso: se utilizarán suficientes materiales para construir 17 torres Eiffel, junto con 710,000 metros cúbicos de concreto estructural para el edificio de 420 metros de largo destinado a la fabricación de submarinos.

Controversias en Torno al Acuerdo Aukus

El futuro del acuerdo Aukus ha estado rodeado de incertidumbre desde que Estados Unidos anunció una revisión de sus términos. Sin embargo, Albanese ha minimizado los temores sobre la posibilidad de que Australia nunca reciba un submarino bajo este pacto, asegurando que el interés de las tres naciones está alineado en este esfuerzo.

Un Pasaje hacia la Innovación en Defensa

Esta gran apuesta por la infraestructura no solo apunta a la construcción, sino también a la prueba y comisionado de submarinos. Sin embargo, aún no se ha determinado el tiempo necesario para completar el astillero, ni si el costo inicial de $30 mil millones podría aumentar.

Un Auge en la Industria de Defensa en Australia del Sur

Con la apertura reciente de la primera fábrica de misiles en Port Wakefield, la industria de defensa está floreciendo en Australia del Sur. El estado ya alberga las instalaciones de submarinos de clase Collins y Hunter, y la necesidad de trabajadores cualificados se incrementa, como señala el premier del estado, Peter Malinauskas.

Contexto Político y Electorado

Este anuncio llega en un momento crucial, a poco más de un mes de las elecciones estatales en Australia del Sur, donde encuestas recientes muestran una ventaja del Partido Laborista sobre los Liberales.