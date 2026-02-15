Éxito total en la primera jornada con artistas para todos los gustos

El Festival Cosquín Rock 2026 da la bienvenida con un ambiente festivo y la promesa de dos días llenos de música. Una primera jornada ideal para disfrutar de actuaciones en vivo bajo el sol cordobés.

SANTA MARÍA DE PUNILLA, Córdoba.- La primera jornada del Festival Cosquín Rock 2026 se presenta con un clima perfecto: cálido pero no agobiante. Con un escenario principal en el Norte y otro en el Sur, el festival invita a los asistentes a recorrer los diferentes espacios, disfrutando de las diversas propuestas musicales que se entrelazan en un espectáculo sonoro único.

Arranque Musical Protagonizado por Artistas Diversos

A las dos de la tarde, el festival comenzó con energía. Microtul, Golo’s Band y la cantautora entrerriana Chechi de Marcos inauguraron esta edición en los escenarios Boomerang, La Casita del Blues y Montaña, marcando el inicio de un fin de semana lleno de música.

El espacio se fue llenando rápidamente, mostrando una audiencia variada que abarcaba todas las edades. Desde pequeños acompañados por familiares hasta adultos mayores, la mayoría eran jóvenes que mostraban su entusiasmo a través de indumentaria y banderas de sus artistas favoritos.

Actuaciones Estelares: Eruca Sativa y Ciro y los Persas

El grupo Eruca Sativa subió al escenario Norte a las 15:20, cautivando al público con su potente actuación. Su presentación incluyó varios temas de su reciente álbum, y uno de los momentos más destacados fue la participación del icónico Abel Pintos, quien se unió a ellos para interpretar «Amor Ausente».

A las 16:30, el escenario Norte vibró con El Zar, seguido por Bandalos Chinos, quienes encendieron la tarde con su hit «Bahía». La energía seguía en aumento mientras el sol brillaba sobre el evento.

Un Público Entusiasta y Participativo

La jornada avanzó con Marilina Bertoldi y el dúo Hermanos Gutiérrez, que ofrecieron actuaciones memorables. Por otra parte, Turf hizo su aparición marcada por un retorno triunfal de Joaquín Levinton, capturando la atención de un público ansioso.

El festival también contó con un público diverso. Carla, Verónica y Luisa, cordobesas en sus treintas, acudieron en busca de las presentaciones de Abel Pintos, Ciro y Lali. Mientras que Hugo, Beatriz y su hijo Ramiro, viajaron desde La Rioja para disfrutar de Dillom, su artista favorito.

Momentos Destacados de Una Noche Inolvidable

El dilema de asistir a dos actuaciones simultáneas se hizo evidente cuando Dillom y Ciro y los Persas comenzaron sus shows casi al mismo tiempo. Ciro, vestido con un atuendo llamativo, sorprendió a la multitud con su interpretación de «Reality» y su gratitud por ser parte del festival.

Al caer la noche, Babasónicos deslumbró con un espectáculo lleno de energía y visuales impactantes, presentando tanto nuevos temas como clásicos de su trayectoria. La velada culminó con la aparición estelar de Lali, quien encendió el escenario con su carisma y los éxitos más recientes, dejando al público ansioso por más.

Con múltiples artistas y una atmósfera vibrante, el Cosquín Rock 2026 ha comenzado de manera espectacular, prometiendo un festival inolvidable para todos los amantes de la música.