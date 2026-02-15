¿Cuánto sueñan los argentinos con ganar más?

En un contexto de estancamiento económico, los argentinos demandan mejoras salariales. Las expectativas sobre los ingresos han alcanzado niveles récord, superando la inflación.

Frente a un mercado laboral que se enfrenta a un consumo estancado, los argentinos no parecen dispuestos a aceptar menos y solicitan un aumento en sus ingresos. Según el Bumeran Index, durante el período de enero a noviembre, las expectativas salariales aumentaron un 39,85%, mientras que la inflación acumulada fue del 27,9%. Esta tendencia señala un notable aumento en las expectativas sobre los sueldos que sobrepasa el crecimiento del costo de vida.

Expectativas Salariales: ¿Cuánto Quieren Ganar los Argentinos?

Mariana D’Ardis, HR Business Partner de Adecco Argentina, destaca que «hay una diferencia significativa entre lo que los trabajadores esperan percibir y lo que realmente reciben». Más del 70% de los candidatos indican que su salario no alcanza para cubrir sus gastos básicos y esperan aumentos más considerables que los percibidos en el último año.

«Esto genera descontento y en tiempos de inflación, la diferencia suele ampliarse, ya que los incrementos salariales no sincronizan con el alza de precios», añade D’Ardis.

Por su parte, Magdalena Andrés, regional Business Manager de NUMAN, menciona que en 2025 las empresas adoptaron una postura más cautelosa en sus ajustes, en un contexto de menor inflación. Sin embargo, tras un 2024 marcado por la pérdida de poder adquisitivo, las expectativas de los trabajadores han crecido, impulsadas por la necesidad de mejorar su bienestar económico.

Andrés señala que en el proceso de selección, muchos candidatos condicionan su cambio laboral a un incremento del 25% al 30% en sus salarios. Sin embargo, estas expectativas a menudo no coinciden con las bandas salariales de las empresas, lo que crea tensiones en el mercado laboral.

Florencia Martin, People Manager en Belo, agrega que «la pretensión salarial ya no es el único factor decisivo». Aspectos como la posibilidad de recibir ingresos en monedas fuertes, flexibilidad laboral y herramientas para gestionar mejor sus finanzas son cada vez más relevantes en la toma de decisiones de los trabajadores.

Ganadores y Perdedores en el Mercado Laboral

Federico Carrera, Co Founder & COO de High Flow, advierte que «un profesional que ha cambiado de trabajo tarda solo seis meses en adaptarse al nuevo sueldo y es entonces cuando comienza a buscar más». En Argentina, los ajustes salariales se han vuelto menos frecuentes, a pesar de la disminución de la inflación, lo que genera descontento en sectores más vulnerables.

Los sectores que sufrieron con más fuerza son aquellos vinculados a construcción, textil, industria manufacturera, consumo masivo y comercio minorista, que continúan enfrentando caídas en su actividad y en los sueldos, según Carlos Rojas, director de Grandes Cuentas de Randstad en la región.

En contraste, sectores como agro, minería, energía y algunos servicios de exportación han salido mejor parados. Estos se beneficiaron de una demanda externa que ha permitido ajustar los salarios y mejorar la oferta laboral, agrega Rojas.

Expectativas Salariales por Rubro

Según el Bumeran Index, las remuneraciones deseadas en distintos sectores son las siguientes:

Gerencia y Dirección General: $1.842.005

Ingenierías: $1.824.154

Minería, Petróleo y Gas: $1.808.882

Ingeniería Civil y Construcción: $1.754.698

Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.686.850

En cambio, sectores tradicionales como comercio minorista, administración y servicios no especializados evidencian rezagos salariales. Por ejemplo, empleados administrativos en pymes medianas perciben entre $500.000 y $650.000 mensuales, frecuentemente insuficientes ante el ritmo inflacionario.

Futuro de los Sueldos: Proyecciones para 2026

Mirando hacia adelante, para 2026, la mayoría de las empresas proyectan aumentos salariales en el rango del 10% al 20%, siendo el aumento más común de 10% a 15%. Este enfoque cauteloso se debe al deseo de mantener una recuperación salarial alineada con el control de la inflación, señala Rojas.

Añade Ana Renedo, socia de FARO, que también se observa una caída sostenida del empleo formal, lo que ha llevado a un aumento en la cantidad de trabajadores monotributistas. Esta flexibilidad laboral surge ante la dificultad de acceder a puestos formales, lo que ha llevado a muchos a aceptar trabajos de menor calificación.

Laura Ramos, Regional HRBP, subraya que esta modalidad de trabajo crece porque permite a los trabajadores emitir facturas y acceder a servicios básicos, y para las empresas representa una reducción de costos significativamente atractiva.