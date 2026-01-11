Asesinan a un peluquero argentino en un bar de Tulum, México

La comunidad argentina está de luto tras el asesinato de un peluquero en Tulum, México, que dejó a su familia y amigos devastados.

Detalles del Crimen

El homicidio ocurrió el viernes en el Vesica Canote Club, un boliche de Tulum, donde un individuo abrió fuego sin previo aviso. La víctima, Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años y oriundo de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, fue alcanzada por múltiples disparos que le provocaron heridas mortales.

Minucci había estado viviendo en México desde noviembre, persiguiendo la oportunidad de construir un futuro mejor. Su vida se apagó rápidamente en un entorno que debería haber sido de diversión y disfrute.

Víctimas Adicionales

El ataque no solo cobró la vida de Minucci; otras dos personas resultaron heridas, una de ellas de nacionalidad mexicana. La situación desató la preocupación en la comunidad, que aún trata de comprender la violencia desmedida que se apodera de la zona.

Secuelas de la Violencia

Horas después del trágico evento, Tulum fue escenario de otros dos ataques armados, lo que generó alarmas entre los residentes. Uno de los incidentes ocurrió en una fiesta electrónica cercana, provocando la muerte de otro hombre. Las autoridades no han proporcionado información precisa sobre la posibilidad de heridos en el tercer ataque.

Un Futuro Interrumpido

“Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor”, compartió una amiga en redes sociales, reflejando el profundo dolor de quienes lo conocían.

Jonatan era propietario de la peluquería “Good Look” y estaba emocionado por la llegada de su primer hijo. “Dejó huellas de amor que nunca se borrarán”, agregó su amiga, subrayando el impacto que tuvo en su comunidad.

Apoyo a la Familia

Ante la tragedia, la familia de Minucci ha iniciado una colecta a través de las redes sociales para gestionar la repatriación de sus restos. Aquellos que deseen contribuir pueden hacerlo a través del siguiente CVU:

CVU: 0000003100041824436446

Nombre: Jaquelina Estefanía Minucci