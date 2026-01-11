Mauricio Macri y Juliana Awada anuncian su separación

Mauricio Macri y Juliana Awada: Fin de una Historia de Amor

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada marca el cierre de una relación que duró más de quince años. Ambos decidieron de mutuo acuerdo disolver su vínculo antes de finalizar el año, aunque compartieron las festividades en familia.

Una relación que comenzó en el gimnasio

La pareja se conoció en 2009 en un exclusivo gimnasio de Barrio Parque, poco antes de que Macri asumiera como jefe de Gobierno porteño. Tras un breve noviazgo, se casaron el 16 de noviembre de 2010, en una ceremonia que reunió a más de 400 invitados. Su hija, Antonia, nació en 2011 y es la única hija que comparten.

Vacaciones y la Nueva Etapa de Juliana Juliana Awada, activa en redes sociales, mostró este fin de semana varias instantáneas de sus vacaciones familiares en la Patagonia, aunque sin la presencia de Macri. Fuentes cercanas confirmaron que, a pesar de su decisión, ambos optaron por pasar juntos las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Rumores de Crisis y Separación Cordial Desde finales de 2024, comenzaron a circular rumores sobre una crisis en la pareja, avivados por sus apariciones públicas por separado. Awada, en ocasiones, negó la situación, pero la separación finalmente se concretó. A medida que la relación se transformó, el ex presidente se prepara para un viaje a Europa en los próximos días.

Una Historia Rápida pero Intensa La relación de Macri y Awada avanzó rápidamente: de un noviazgo fugaz a la presidencia. A partir de su unión, Macri se centró más en su vida personal y familiar, incluso cambiando su forma de vida tras la llegada de Juliana. En varias entrevistas, el ex presidente ha reconocido el impacto positivo que tuvo su esposa en su vida diaria.