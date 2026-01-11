Planes Imperdibles para Estas Vacaciones

Prepararse para disfrutar de unas vacaciones en la Costa Atlántica implica considerar un aspecto fundamental: el acceso a efectivo. Conocé todas las opciones para que no te quedes sin dinero en mano, desde San Clemente hasta Mar de las Pampas.

Durante la temporada alta, el acceso a efectivo puede convertirse en un desafío en la Costa Atlántica, especialmente en los destinos menos urbanizados. Aunque el uso de billeteras digitales ha aumentado, muchas veces el efectivo sigue siendo indispensable para ciertas compras. Por eso, surge la pregunta: ¿dónde se pueden encontrar bancos, cajeros automáticos y opciones para retirar dinero en la costa?

Este corredor turístico que abarca desde San Clemente del Tuyú hasta Mar de las Pampas cuenta con una red de cajeros más amplia en las ciudades grandes y limitada a medida que nos acercamos a los balnearios más tranquilos.

San Clemente del Tuyú: El Punto de Partida Ideal

San Clemente se destaca como una de las mejores opciones para quienes viajan por la Ruta 11. Aquí, los turistas encuentran cajeros automáticos del Banco Provincia, presentes tanto en la sucursal como en el centro de la ciudad, junto con terminales de la Red Link. Se trata de un lugar conveniente para retirar efectivo antes de acercarse a localidades más pequeñas.

Cariló y Valeria del Mar: Escasez ante la Demanda

En Cariló, la disponibilidad de cajeros es más limitada, aunque se pueden encontrar cajeros del Banco Provincia (Red Link) en el área del centro comercial. Durante la temporada alta, es común enfrentar falta de efectivo.

Por otro lado, Valeria del Mar cuenta con un único cajero del Banco Provincia que puede no ser suficiente en fines de semana o en enero, cuando la demanda aumenta considerablemente.

Mar de las Pampas: El Desafío Mayor

En Mar de las Pampas, el acceso a efectivo se complica, ya que los cajeros del Banco Provincia – Red Link son escasos y tienen una alta demanda. Así que, llevar efectivo es casi obligatorio durante el verano, ya que a menudo se agotan los billetes disponibles.

Supermercados: Una Alternativa Inteligente

Ante la escasez de cajeros, muchos turistas optan por retirar efectivo en supermercados. De esta manera, al hacer una compra mínima y pagar con tarjeta de débito, es posible acceder a efectivo en cajas. Algunos de los supermercados que ofrecen este servicio en la Costa Atlántica incluyen Carrefour, Coto y Disco, aunque la disponibilidad varía según la sucursal y el flujo de efectivo diario. En temporada alta, es recomendable ir temprano, ya que este servicio suele agotarse rápido.

Consejos Útiles para Tu Viaje

Desde el ángulo bancario, se aconseja que aunque se refuerce la red con cajeros móviles en verano, esto a veces no es suficiente. La sugerencia es clara: retiren efectivo en ciudades mayores como San Clemente, Mar de Ajó, Pinamar o Villa Gesell, y eviten depender únicamente de los cajeros en balnearios más pequeños.

Un poco de planificación y conocimiento sobre los horarios de funcionamiento puede marcar la diferencia entre unas vacaciones sin inconvenientes y largas esperas frente a un cajero vacío.