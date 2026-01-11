Alertan sobre el uso indebido de la baliza V16: Conductores en la mira de ‘grúas pirata’

A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V16 ha reemplazado a los tradicionales triángulos de emergencia en las carreteras españolas, pero su implementación ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de los conductores.

La Baliza V16: Una nueva era en seguridad vial

Desde el comienzo de este año, los conductores españoles pueden encender una baliza intermitente en sus vehículos ante cualquier incidente en la carretera. Este dispositivo, defendido por la Dirección General de Tráfico (DGT), busca minimizar los riesgos de atropello que representaban los triángulos de emergencia, obligando a los conductores a salir de su coche.

Funcionamiento de la baliza

Con solo activar la baliza en el techo del vehículo, el sistema envía automáticamente la ubicación exacta a la plataforma DGT 3.0, que redistribuye la información a navegadores y aplicaciones de movilidad, advirtiendo a otros conductores del percance.

Preocupaciones sobre la seguridad

Sin embargo, la facilidad de uso ha generado alertas sobre la posible proliferación de «grúas piratas». Estos falsos servicios de asistencia podrían aprovechar la ubicación visible de los vehículos averiados para ofrecer ayuda no solicitada y eventualmente estafar a los conductores.

El peligro de la geolocalización

La preocupación se agrava ante la posibilidad de que la información sobre las balizas activas sea utilizada por delincuentes. Con enlaces a mapas interactivos no oficiales circulando en redes sociales, el riesgo de ser identificados como víctimas vulnerables ha aumentado para los conductores en apuros.

La postura de la DGT y la Guardia Civil

La DGT ha admitido que la baliza cambia las reglas, pero expertos en ciberseguridad advierten sobre potenciales abusos. Aunque la Agencia Española de Protección de Datos garantiza que no se registran datos personales, existe una clara exposición al señalar un vehículo en un problema en tiempo real.

Recomendaciones para los conductores

La Guardia Civil aconseja a los conductores activar la V16 y contactar con su servicio de asistencia antes de aceptar ayuda de terceros. Es fundamental verificar la identificación de cualquiera que ofrezca servicios en el lugar del incidente para evitar caer en engaños.