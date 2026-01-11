Portugal da la bienvenida a madres e hijos ucranianos en una destacada iniciativa comunitaria

Un Viajero de Esperanza: Familias Ucranianas Encuentran Paz en Portugal

Un grupo de 15 madres ucranianas y 18 niños, familiares de soldados caídos o desaparecidos, llegó a Lisboa en busca de un respiro tras el horror de la guerra. Estas familias disfrutarán de tres semanas de tranquilidad en Portugal, gracias a una iniciativa solidaria.

Un Proyecto Transformador para la Recuperación

La llegada de estas familias es parte de una iniciativa de la organización ‘HelpUA.PT – Ukrainian Refugees UAPT’, que forma parte del Programa Europeo de Apoyo Psicológico y Cultural para Familias en Guerra. Este programa tiene como objetivo proporcionar una rehabilitación psicológica intensiva y promover la integración cultural y personal, todo bajo el acompañamiento de psicólogos, terapeutas y voluntarios de Portugal y Ucrania.

Una Odisea Desde el Norte de Ucrania

El viaje de estas familias comenzó en la región de Chernihiv, una de las zonas más afectadas por el conflicto. Tras un arduo trayecto en autobús que duró 20 horas y estuvo custodiado por la policía militar ucraniana, llegaron a Polonia y, desde Varsovia, tomaron un vuelo hacia Lisboa.

Un Refugio de Normalidad para los Niños

A su llegada, el ambiente emocional era palpable. «Deseamos que estos niños experimenten la paz durante su estancia aquí», afirmó Rita Júdice, Ministra de Justicia, quien estuvo presente en el aeropuerto. «Muchos de ellos, con edades entre seis y catorce años, solo conocen el dolor de la guerra. Queremos que puedan ser simplemente niños nuevamente, rodeados de su familia, incluida una abuela», añadió.

Un Compromiso con los Derechos Humanos

La ministra destacó que esta acogida representa un firme compromiso con los valores de justicia y la defensa de los derechos humanos. «Es fundamental no normalizar la violencia contra los más vulnerables, especialmente los niños», subrayó Júdice.

Valentía en Tiempos de Adversidad

Teresa Leal Coelho, embajadora de la asociación y exdiputada, destacó la resiliencia de estas familias. «La valentía corre por sus venas. A pesar de las dificultades, desean mantener un lazo con su tierra natal, donde muchos de ellos enfrentan un toque de queda nocturno», mencionó a los periodistas.

Apoyo Selectivo y Sostenible

El grupo que llegó a Portugal fue cuidadosamente seleccionado por el Ministerio de Defensa de Ucrania, evidenciando la necesidad de apoyo para las zonas más golpeadas por la guerra. Durante su estancia en el Centro Fénix de Ourém, los niños participarán en actividades que fomentan la estabilidad emocional y la integración social.

Esperanza y Regreso

Al finalizar el programa, las familias regresarán a su hogar, deseosas de retomar su vida cotidiana. «La mayoría de ellas quiere estar con sus seres queridos en Ucrania, donde continúan luchando por su libertad», concluyó Coelho.

Ângelo Neto, Vicepresidente de HelpUA.PT, subrayó la relevancia de este proyecto humanitario y la intención de replicar iniciativas similares en el futuro, enfatizando que hay casi un millón de madres en situaciones vulnerables en Ucrania.