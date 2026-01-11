Martes 13: Orígenes del Mito de la Mala Suerte

El temido martes 13 no es solo un día en el calendario, sino un fenómeno cultural profundamente enraizado en la historia y creencias de muchos países hispanohablantes. Esta fecha es conocida por inspirar desconfianza y evitar decisiones arriesgadas en los hogares.

La etimología del término *martes* proviene del latín dies Martis, que significa *día de Marte*, el dios romano de la guerra. Este origen mitológico establece un tono belicoso que permea la forma en que la fecha es percibida a lo largo del tiempo.

Los Orígenes del Miedo Asociado al Martes 13

La conexión entre el martes y la guerra se refleja en varios idiomas europeos. Por ejemplo, el término inglés *Tuesday* proviene de Tiu, el dios nórdico conectado con Marte, lo que refuerza la idea de conflicto. Este simbolismo histórico ha hecho que el día sea sinónimo de desafíos y riesgos.

Además, el número 13 se suma a esta narrativa negativa. En la tradición cristiana, la Última Cena comprendió trece comensales, con Judas siendo el último en unirse. Esta profunda connotación se ha transmitido de generación en generación, logrando que el 13 sea visto con recelo.

Martes 13: Historia y Superstición

El temor acentuado en la cultura occidental se potenció con la caída de Constantinopla el 29 de mayo de 1453, un evento que marcó el inicio de una era de enfrentamientos. Desde entonces, el martes ha sido identificado como un día fatídico, extendiendo su mala reputación por diversas culturas mediterráneas.

La sabiduría popular ha creado refranes como “En martes, ni te cases ni te embarques”, que sugieren la prudencia como mejor camino. Estos consejos no necesitan de fe sobrenatural; su fuerza proviene de la aceptación social y la repetición.

Diversas Creencias Alrededor del Martes 13

La mala fama del 13 no se limita al martes. En la cultura anglosajona se teme el *viernes 13*, mientras que en Italia el día señalado es el 17. Cada cultura otorga diferentes significados a días específicos, pero el mecanismo detrás de estos temores es similar y se basa en narrativas compartidas.

Literatura como la de Shakespeare, que advierte sobre las *ides de marzo*, ha solidificado la noción de que ciertas fechas son peligrosas. El *martes 13* funciona de manera análoga: un día específico cargado de relatos que trascienden el tiempo, alimentando inseguridades colectivas.

A lo largo de los años, el martes 13 ha sido erigido como un marcador social, que provoca que muchas personas posterguen citas, eviten tomar decisiones o reprogramen actividades. Este día es un reflejo de un mito sostenido por un entramado de condicionantes históricos, culturales y religiosos que se interrelacionan constantemente.