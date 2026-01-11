“Finaliza la miniserie ‘Merteuil: Juegos de Seducción’, una versión elegante de ‘Las Amistades Peligrosas’”

La adaptación contemporánea de una obra clásica despierta el interés de los amantes del género. La miniserie “Merteuil: Juegos de Seducción” lleva a la pantalla una nueva versión de la icónica novela de Pierre Choderlos de Laclos.

La nostalgia y el deseo se entrelazan en “Merteuil: Juegos de Seducción”, una audaz reinterpretación de “Las Amistades Peligrosas”, que trae a la vida personajes complejos en un contexto visualmente cautivador. Esta miniserie, con sus seis episodios estrenados semanalmente en HBO Max, explora las dinámicas de poder y seducción con un enfoque renovado.

Una adaptación que rompe moldes

Dirigida por Jessica Palud, la serie ofrece una visión libre y fresca de la novela del siglo XVIII, desafiando las convenciones con un relato que, aunque se basa en el material original, presenta nuevas piezas narrativas. La historia presenta la génesis de la relación entre la intrigante marquesa de Merteuil y el seductor Vizconde de Valmont, aunque no se cataloga estrictamente como una precuela debido a sus libertades creativas en la trama.

Un entorno visual impecable

Rodada en impresionantes palacios y jardines históricos, como el de Fontainebleau y Courances, “Merteuil: Juegos de Seducción” deslumbra con su atención al detalle. Desde los trajes elaborados hasta la música envolvente, cada elemento contribuye a una experiencia inmersiva que atraerá a los fanáticos del drama de época. Sin embargo, los apasionados de la película de 1988 «Relaciones Peligrosas» pueden encontrar esta versión un tanto diferente y, quizás, menos impactante.

Una protagonista empoderada

La serie da un giro moderno al personaje principal, Isabelle, como la feminista marquesa de Merteuil, interpretada magistralmente por Anamaria Vartolomei. En palabras de Palud, “La historia de Merteuil podría considerarse el #MeToo del siglo XVIII”. Isabelle inicia un viaje para restaurar su reputación tras ser traicionada por Valmont, determinándose a convertirse en la cortesana más influyente del reino, guiada por la astuta Madame de Rosemonde, interpretada por Diane Kruger.

Temas universales en un contexto histórico

El relato mantiene la esencia de la novela original, representando la seducción y manipulación en una trama que escapa de simples triángulos amorosos para tejer redes complejas de relaciones. Sin embargo, esta nueva visión también presenta un ligero desenfoque en la intensidad del poder, dejando algunos críticos con la sensación de que la narrativa se siente más superficial y melodramática.

Un legado desafiante

Mientras algunos elementos rinden homenaje a “Las Amistades Peligrosas”, la miniserie busca su propio camino en un paisaje saturado de expectativas. La interpretación de personajes memorables por figuras como Glenn Close y John Malkovich dejó una huella imborrable, plantando la vara alta para cualquier nueva adaptación. Aunque “Merteuil: Juegos de Seducción” intenta honrar ese legado, sus diferencias pueden ser vistas de forma diversa por el público.

Datos clave de la serie

Protagonistas: Anamaria Vartolomei, Diane Kruger, Vincent Lacoste, Lucas Bravo, Noée Abita, Fantine Harduin y Samuel Kircher.

Directora: Jessica Palud. Creador: Jean-Baptiste Delafon. Emisión: Una temporada de seis episodios en HBO Max.