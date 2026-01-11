Retrasan privatizaciones: algunas empresas públicas podrían quedar fuera de venta

El reciente resultado electoral en Buenos Aires ha puesto en el centro del debate la falta de avances en las privatizaciones prometidas por el gobierno de Karina Milei. A medida que las promesas de cambios se agolpan, crece la expectativa sobre el futuro de varias empresas estatales.

Un Lento Progreso en la Privatización

En un ambiente de reformas que parecía tener la privatización como bandera, la realidad se muestra más compleja. «Perdimos por varias cosas, pero la gente pregunta por lo que nos comprometimos, como las privatizaciones», comentó un colaborador cercano a Milei tras la derrota electoral del 7 de septiembre.

Aysa y el Proceso de Licitación

Desde la Casa Rosada, se ha informado sobre la inminente venta de Aysa, la proveedora del servicio de agua potable y cloacas. Según fuentes oficiales, «está definido el nuevo contrato de concesión y los pliegos de licitación», aunque se espera que el anuncio real se produzca en el segundo trimestre del año. Sin embargo, los sindicatos mantienen un enfoque cauteloso, alertando sobre las demoras en el proceso.

Nucleoeléctrica: Un Paso Adelante

Nucleoeléctrica Argentina, responsable de las centrales nucleares en operación, ha obtenido la autorización para vender el 44% de su participación accionaria. Esto marca un pequeño pero significativo avance en el plan de reformas.

FADEA y la Búsqueda de Privacidad

Por otro lado, la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) no se encuentra en el proceso de privatización formal, pero algunos funcionarios han afirmado su deseo de que pase al sector privado. A pesar de un intento de compra por parte de la provincia de Córdoba en 2024, la empresa sigue funcionando bajo un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que vence en febrero próximo.

El Futuro de FADEA y Otras Empresas

A pesar de las dificultades, FADEA se apunta como un actor clave para la Fuerza Aérea, trabajando en la modernización y mantenimiento de diversas aeronaves. También avanza en la certificación de nuevos modelos, colaborando con empresas como Embraer y Deutsche Aircraft.

Casa de la Moneda: Entre el Saneamiento y el Vaciamiento

Casa de la Moneda enfrenta su propio PPC, aunque desde ATE se advierte sobre un proceso de «vaciamiento» en la institución, que actualmente no imprime billetes, los cuales son importados desde China. A raíz de esto, no hay un plazo definido para su privatización.

Las Empresas en la Mira

Según la ley de Bases, otras compañías como Enarsa, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Correo Argentino son candidatas a la privatización. Aunque el clima de incertidumbre persiste, el Ministro Federico Sturzenegger ha mencionado la posibilidad de concesiones.

Preocupaciones en el Ámbito Laboral

A pesar de las especulaciones sobre despidos, desde UPCN se asegura que no ha habido bajas significativas en la plantilla estatal. Sin embargo, se teme un posible recorte en marzo próximo por parte del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.