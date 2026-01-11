Impacto de la Caída del 30% en Consumos con Tarjeta en el Exterior

El inicio del año trae consigo un cambio significativo en los gastos con tarjetas de crédito en el extranjero. Con la finalización del Impuesto PAIS, los argentinos comienzan a experimentar una reducción notable en los costos de sus compras internacionales.

Fin del Impuesto PAIS: ¿Qué significa para los consumidores?

Desde enero de 2026, el Impuesto PAIS, que cobraba un recargo del 30% en transacciones en dólares, fue eliminado. Este sobrenombre se refería a uno de los impuestos más relevantes para las compras en el exterior, representando un coste adicional que se suma a las percepciones de Ganancias.

Ahora, el cálculo del gasto con tarjeta se basa en el dólar oficial, sumando únicamente una percepción del 30% a cuenta de Ganancias, lo que reduce el costo total a casi la mitad comparado con los esquemas anteriores.

Un dólar tarjeta más accesible

Los expertos financieros aseguran que este cambio disminuye la brecha entre el dólar tarjeta y otras cotizaciones del mercado. «El nuevo esquema vuelve al dólar tarjeta mucho más competitivo, asemejándose a las cotizaciones financieras», comenta Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba.

Esto se traduce en pagos en pesos más bajos por compras en el extranjero, suscripciones a servicios digitales y operaciones en dólares.

Impuestos vigentes y posibilidades de recuperación

A diferencia del Impuesto PAIS, la Percepción de Ganancias es recuperable. Los contribuyentes que no pagan este impuesto pueden solicitar un reembolso total. Aquellos sujetos a contribuciones deben considerarlo como un pago a cuenta para su liquidación anual.

Proceso de devolución ante ARCA

El trámite de devolución es sencillo y se realiza de forma digital. Los usuarios necesitan contar con el CUIT, Clave Fiscal y un CBU declarado para poder iniciar el proceso en el portal de ARCA. Desde allí, se puede seguir el estado de la solicitud hasta su aprobación, recibiendo el monto creditado directamente en su cuenta bancaria.

Pagar en dólares: una opción rentable

Además del nuevo marco impositivo, sigue siendo posible pagar las compras directamente con dólares propios, evitando así percepciones adicionales. Esta modalidad puede implementarse desde una cuenta en dólares sin necesidad de tener dólares físicos, solo requiriendo la identificación correspondiente.

Según Di Trolio, esta forma de pago resulta más económica y accesible, permitiendo a los usuarios administrar sus gastos en moneda extranjera a un costo menor que el dólar tarjeta.

Un nuevo panorama para consumos fuera del país

La eliminatoria del Impuesto PAIS transforma completamente el escenario para los consumidores argentinos que realizan gastos en moneda extranjera. Con menores recargos, opciones de recuperación y la alternativa de pagar en dólares, los usuarios ahora disponen de mayores herramientas para optimizar sus compras internacionales.