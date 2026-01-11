Voces de Ángeles: Niños Cantores en LA NACIÓN

El 13 de noviembre trae consigo la famosa creencia de que es un día de mala suerte. Aunque este refrán ha caído en desuso, sigue siendo un momento para reflexionar sobre las antiguas costumbres. A continuación, exploramos cómo han cambiado nuestras percepciones y celebraciones.

Mañana se celebrará el segundo martes del año, una fecha marcada por la superstición. Sin embargo, ¿quién recuerda el antiguo dicho de «No te cases ni te embarques»? Las nuevas generaciones apenas lo conocen. Este 2026 solo contará con dos martes 13: mañana y el de octubre, abriendo un espacio para revivir historias olvidadas.

La Suerte y el Gordo de Navidad

Más allá de las supersticiones, este día tiene conexiones culturales. Recordemos la emoción que generaba la búsqueda del número ganador del Gordo de Navidad. La ceremonia de la Lotería Nacional, con los pequeños cantores entonando cada bolilla, era un momento que unía a generaciones en la anticipación del afortunado y el destino de esa cifra ganadora.

Reviviendo el Espíruto Veraniego

Por otro lado, otro ícono del verano era el arribo de turistas a Mar del Plata el 1º de enero. En el kilómetro 401, se celebraba con aplausos y regalos, creando una atmósfera festiva que se complementaba con la esperada pausa en la ruta 2, donde una botella de agua y un yogur local se convertían en el símbolo de la hospitalidad de la región.

La Competencia por el Primer Bebé del Año

Quizás, la tradición más curiosa era la disputada competencia por el primer bebé del año, donde cada minuto contaba. Las familias se apresuraban para presentar a su recién nacido a la 0:01, llenando hospitales de alegría y expectativa, un testimonio de la euforia de un nuevo comienzo.

En un mundo que avanza rápidamente, es importante recordar y compartir estas tradiciones que, aunque puedan parecer desvanecidas, forman parte de nuestra identidad cultural y nos permiten mantener vivas las conexiones con el pasado.