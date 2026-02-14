Atacan aldeas en el noroeste de Nigeria: al menos 30 muertos

La violencia en el noroeste de Nigeria ha alcanzado niveles alarmantes, con un nuevo episodio trágico que dejó al menos 30 víctimas fatales en tres aldeas de Niger State, donde hombres armados sembraron el terror el pasado sábado.

Los ataques, que tuvieron lugar en el área de gobierno local de Borgu, cerca de la frontera con Benín, son parte de un preocupante incremento en la actividad de grupos criminales que operan en el norte del país. Los residentes que lograron escapar de la barbarie compartieron sus desgarradoras experiencias con los medios.

Detonante de la Inseguridad en la Región

Los asaltos están vinculados a bandas que han multiplicado sus ataques en la región, llevándose a cabo secuestros y causando el desplazamiento de numerosas comunidades. La inseguridad se ha convertido en un tema de preocupación creciente para el gobierno nigeriano, que enfrenta la presión de restablecer la estabilidad.

Detalles de los Ataques

Wasiu Abiodun, portavoz de la policía de Niger State, confirmó los incidentes en Tunga-Makeri, donde seis personas perdieron la vida y varias viviendas fueron incendiadas. “Grupos armados invadieron la aldea, dejando un rastro de destrucción”, señaló Abiodun, añadiendo que los asaltantes se trasladaron a Konkoso, aunque aún no se conocen todos los detalles de esos ataques.

Testimonios de Sobrevivientes

Jeremiah Timothy, un residente de Konkoso que huyó a un lugar seguro, describió cómo comenzaron los ataques con disparos esporádicos en las primeras horas de la mañana. “Al menos 26 personas han sido reportadas muertas después de que incendiaron la estación de policía”, relató, destacando que los atacantes llegaron alrededor de las 6 a.m. disparando a discreción.

Otro testigo, que prefirió mantener el anonimato, confirmó que los asaltantes llegaron en más de 200 motocicletas, atacando sin piedad a las aldeas. Auwal Ibrahim, un habitante de Tunga-Makeri, narró cómo, a las 3 a.m., los criminales irrumpieron en su comunidad. “Primero dispararon al aire, luego comenzaron a decapitar a la gente y a incendiar tiendas, forzándonos a huir”, indicó.

El Miedo que Persiste

La atmósfera de miedo se ha apoderado de los sobrevivientes. Muchos temen regresar a sus hogares, ya que los asaltantes pueden aún estar merodeando en la zona. Este dramático evento pone de manifiesto la necesidad urgente de una solución a la crisis de seguridad en Nigeria, donde la paz parece un anhelo lejano.