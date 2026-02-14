66 Años de Amor Inquebrantable

La conmovedora historia de Anunciada y Mario, que comenzó en un rincón de Río Mayo, es un testimonio vivo de cómo el amor puede perdurar a lo largo de las décadas.

Anunciada Gómez de Irigaray, con 88 años, y Mario Irigaray, quien acaba de cumplir 100, se conocieron en un modesto hotel y han compartido más de seis décadas de un romance que florece con cada recuerdo. “Antes se decía para toda la vida”, rememora Anunciada con una sonrisa.

El Encuentro Que Cambió Todo

La historia de amor de Anunciada y Mario comenzó en el Hotel Covadonga, donde él la vio por primera vez. “Ya sabía su nombre, pero no cómo era”, comenta Mario, quien se encontraba solo en el lugar. Aunque su primera impresión fue de incertidumbre, al regresar a casa se sintió “contento”.

Anunciada también recuerda ese instante: “Me llamó la atención. Pensé: este muchacho no es de aquí”, admite, recordando su primer encuentro.

Un Baile y la Promesa de un Futuro Juntos

Dos años pasaron hasta que sus caminos se cruzaron nuevamente en un baile de carnaval. Mario, que en ese momento era juez de paz en Facundo, no dudó en invitarla a bailar. “La primera vez no le dije nada. Solo quería conocerla mejor”, relata.

En una segunda oportunidad se lanzó: “¿Bailamos en la segunda pieza?”. Anunciada aceptó, y esa noche Mario dio un paso audaz al confesar: “Algún día me quiero casar contigo”. La respuesta de Anunciada fue un “quizás” que, aunque no le sentó bien a Mario, no detuvo su perseverancia: comenzaron a intercambiar cartas.

Construyendo una Vida Juntos

El amor de Anunciada y Mario floreció a través de esos mensajes. El 4 de febrero, sellaron su compromiso al casarse, y recientemente celebraron sus 66 años de matrimonio. “Yo tenía 22 y él 34”, recuerda Anunciada.

Con 88 años en su haber, Anunciada y un joven Mario de 100, destacan que la diferencia de edad nunca fue un impedimento. “Las cosas que uno dice son para toda la vida. Así lo hemos vivido”, afirma ella.

Un Legado de Amor y Compromiso

Entre risas y complicidad, este dúo narra sus memorias, sin fórmulas secretas, solo con firmes convicciones. “Ya son 66 años”, dice Anunciada, encapsulando su rica historia en una simple frase.

En un mundo donde las relaciones a menudo se consideran efímeras, el recorrido de Anunciada y Mario representa un faro de amor, paciencia y compromiso; un “quizás” que se transformó en una vida entera juntos.