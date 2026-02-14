Nuevo Régimen: No es Blanqueo ni Garantiza Perdón Total

La reciente introducción del régimen de "Inocencia Fiscal" ha generado dudas entre contribuyentes y asesores tributarios. Si bien se plantea como un método para simplificar las discrepancias patrimoniales, los expertos señalan que no es un blanqueo tradicional y carece de protección legal suficiente.

Según el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, este régimen no implica un perdón fiscal como los programas de blanqueo de años anteriores.

Una Nueva Perspectiva: No es un Blanqueo Convencional

Domínguez explica que el régimen se considera un esquema simplificado dentro del Impuesto a las Ganancias, no una ley que ofrezca inmunidad ante futuras inspecciones. Acerca de esto, afirmó: «Esto no es un blanqueo. Un blanqueo es lo que tuvimos en 2024, donde se establece que si cumples ciertas condiciones, obtienes protección. Esta ley no es un blanqueo».

La distinción es crucial: en un blanqueo tradicional, quienes cumplen los requisitos reciben un *perdón* oficial sobre los bienes exteriorizados. En este nuevo régimen, existe una presunción de exactitud para los adherentes, pero esta protección puede desaparecer si se detectan inconsistencias por parte del organismo recaudador.

Bancarización de Dólares: Un Riesgo a Considerar

Uno de los puntos más críticos es la bancarización de dólares ahorrados fuera del sistema. Domínguez aconseja cautela y afirma: «No recomendaría que depositen en su cuenta». En lugar de esto, sugiere utilizar los fondos directamente para la compra de bienes, como vehículos o bienes raíces, y realizar la transferencia a la cuenta del vendedor.

La razón tras esta recomendación es sencilla: un depósito bancario sin justificación puede ser considerado como una venta omitida o un ingreso no declarado, lo que podría activar alertas fiscales.

Domínguez también recuerda que los controles de la Unidad de Información Financiera (UIF) y las regulaciones contra el lavado de dinero se mantienen vigentes. Aunque el decreto reglamentario sugiere que la adhesión al régimen podría considerarse favorable, los bancos deben investigar el perfil económico del cliente y el origen de los fondos.

Aspectos Políticos y Seguridad Jurídica en el Horizonte

El contexto político es otro factor a tener en cuenta. Dado que no se trata de un perdón fiscal amparado por una ley específica, un cambio de gobierno podría resultar en revisiones más rigurosas de la normativa.

Domínguez plantea: «Dentro de dos años tenemos elecciones. La UIF podría decidir revisar si los bancos han cumplido con sus obligaciones».

Por esta razón, antes de exteriorizar ahorros o adherir al régimen, es fundamental realizar un análisis detallado y contar con asesoría profesional. La «Inocencia Fiscal», como señala el especialista, no es un reinicio absoluto, sino un esquema que requiere precaución y planificación.