Reforma Laboral: Villarruel envía proyecto a Diputados tras críticas por la demora

La reciente media sanción de la Reforma Laboral ha sacudido los cimientos del oficialismo, revelando tensiones internas mientras se busca avanzar en el tratamiento parlamentario del proyecto.

Después de recibir críticas por la demora en el envío del proyecto a la Cámara de Diputados, el Senado ha presentado finalmente la media sanción, permitiendo así que el tema se discuta en la Cámara baja. Voceros cercanos a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, aseguraron que la suspensión no dependía de decisiones políticas, sino de la necesidad de ajustes técnicos antes de la remisión.

El proyecto, aprobado en la madrugada del 12 de febrero, no fue enviado de inmediato a Diputados. En el Senado explicaron que, debido a cerca de 50 modificaciones en el texto original, era crucial revisar y organizar el contenido antes de avanzar.

La Presión del Cronograma Parlamentario

La tardanza generó descontento en ciertos sectores del oficialismo, que esperaban tener el documento en Diputados para cumplir con los plazos establecidos, cruciales en esta etapa final de las sesiones extraordinarias.

Con el ingreso formal del proyecto, la Cámara de Diputados está lista para convocar a las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. El objetivo es reunirlas el próximo 18 de febrero para emitir dictamen y llevar la mencionada Ley de Modernización Laboral al recinto el 19, como único tema de agenda.

Avanzando Entre Desafíos

La coalición «La Libertad Avanza» tiene una representación favorable en ambas comisiones: Lisandro Almirón se ha designado en Legislación del Trabajo, mientras que la presidencia de Presupuesto y Hacienda corresponde a Alberto Benegas Lynch.

No obstante, para que el cronograma se mantenga, el gobierno debe emitir un decreto que extienda el período extraordinario hasta el 28 de febrero. Esto es esencial, ya que el reglamento de Diputados permite la firma de despachos hasta diez días antes del cierre de sesiones.

Horizonte Legislativo: Nuevas Leyes en Camino

El Poder Ejecutivo ha decidido extender las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. Este decreto, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial, también incluirá el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario, la cual busca atender las demandas presupuestarias de las universidades, tras el veto del presidente Javier Milei a la norma sancionada en 2024.

“La idea es hacerla implementable”, comentó una fuente oficial sobre el nuevo texto que busca mitigar el conflicto con el sector universitario. La extensión del período permitirá cumplir con lo requerido para la firma de dictámenes y mantener el cronograma que el oficialismo espera cerrar antes del 1 de marzo, cuando se abrirán las sesiones ordinarias.