La noche del sábado al domingo, Ucrania se vio nuevamente bajo un intenso ataque aéreo, con Rusia lanzando 48 drones que dejaron un saldo devastador. La situación se torna crítica mientras los líderes buscan caminos hacia la paz.

En un preocupante giro de los acontecimientos, las fuerzas rusas dispararon 48 drones durante la noche, enfocando su ofensiva en diferentes regiones de Ucrania. Uno de los episodios más trágicos se registró en Donetsk, donde un hombre de 51 años perdió la vida como consecuencia de un bombardeo en Sloviansk mientras se encontraba en su jardín. Este ataque también dejó a cinco personas heridas en Kherson.

Incendios y Rescates en Odesa

Los servicios de emergencia de Odesa se enfrentaron a un arduo trabajo tras un ataque aéreo que provocó un incendio en una vivienda. Docenas de bomberos lucharon para salvar propiedades y garantizar la seguridad de los residentes afectados.

Afectaciones en la Infraestructura

En la región norte de Sumy, dos impactos en una instalación de infraestructura fueron reportados. El segundo ataque ocurrió cuando los rescatistas ya estaban en el lugar, aunque afortunadamente no se registraron heridos.

Acuerdo Temporal en la Planta Nuclear de Zaporizhzhia

En medio de la escalada de ataques, Ucrania y Rusia han pactado un cese al fuego temporal en la planta nuclear de Zaporizhzhia. Este acuerdo tiene como objetivo facilitar las reparaciones necesarias y prevenir un posible accidente nuclear, un riesgo que preocupa a la comunidad internacional.

Respuestas Aéreas y Diplomáticas

En respuesta al ataque, Ucrania ha intensificado sus acciones, llevando a cabo operaciones aéreas contra el Plant Oil Syzran en la región de Samara y otros sitios militares rusos en territorios ocupados por Ucrania. Al mismo tiempo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se encuentra en Miami, donde se reúne con líderes estadounidenses para discutir un plan de paz propuesto.