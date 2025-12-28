Polémica en La Plata: Restricciones municipales amenazan la tradicional ‘quema de muñecos’

La tradicional quema de muñecos en La Plata enfrenta un fuerte debate por las nuevas restricciones impuestas por la Municipalidad. Este evento, que marca la llegada del nuevo año, genera tanto expectativas como críticas entre los organizadores y el público.

Con el fin de año a la vista, el evento emblemático de la quema de muñecos en La Plata se encuentra envuelto en una controversia tras el anuncio municipal que prohibió la realización de estas celebraciones en el casco urbano. La decisión ha llevado al cierre de algunas estructuras y ha causado malestar entre quienes dedican tiempo y recursos a la creación de estos muñecos.

El 1 de enero, cuando tradicionalmente se lleva a cabo la quema, solo se permitirán 22 muñecos en áreas específicas, dejando frustrados a muchos que ya habían trabajado arduamente en diversas creaciones. Esto contrasta con la cantidad habitual de muñecos, que suele ser mucho mayor.

Reacción a las Restricciones Municipales

Desde el municipio se justificó la medida alegando que “no están dadas las condiciones para garantizar la seguridad de los espectáculos en el Casco Urbano”. Sin embargo, esta decisión ha generado un descontento considerable entre los organizadores que se sintieron sorprendidos por el anuncio realizado el 22 de diciembre. Muchos han pasado semanas o incluso meses preparando sus obras, lo que eleva la frustraciónizada ante el anuncio tardío.

En respuesta a las restricciones, surgió un “mapa alternativo” donde se registran al menos otros 18 muñecos que planean ser quemados sin la autorización correspondiente. Esta situación promete intensificar el choque entre las autoridades y los creativos locales, que cada año buscan atraer a multitudes para disfrutar del espectáculo.

Homenaje en la Quema de Muñecos

Uno de los muñecos que destaca este año es un carpincho, elaborado por la familia de Kim Gómez, una niña que perdió la vida en un trágico incidente. Esta creación tiene un significado especial y busca recordar a la pequeña en un contexto de celebración. El padre de la niña, Marcos Gómez, compartió su deseo en redes sociales: “Quizás lo puedas ver desde arriba… el cariño de toda la gente que te quiere y que te recuerda va a estar ahí”.

El fenómeno de la quema de muñecos en La Plata no solo es una tradición, sino también un reflejo de la cultura local. La gente suele representar figuras populares, eventos virales y simbolismos que marcan el año que se va, buscando purgar lo negativo y dar la bienvenida al nuevo comienzo.

Expectativas para el Año Nuevo

A medida que se aproxima la fecha, la expectativa crece entre los residentes y visitantes que llegan a la ciudad para disfrutar de este colorido ritual. A pesar de las restricciones, se percibe un fervor que podría convertir esta celebración en un acto de resistencia y creatividad popular, haciendo que el espíritu de la quema de muñecos brille por encima de cualquier limitación impuesta.