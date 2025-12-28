Intensa batalla entre Mirtha e Iván de Pineda en un día de cifras preocupantes

El Último Sábado del Año: Un Cierre Preocupante para la Televisión Argentina

El 27 de diciembre cerró el año con cifras preocupantes para la televisión argentina, marcando un descenso notable en el rating de los programas. Las audiencias se desplomaron, dejando un panorama incierto para los canales.

El último sábado del año mostró un panorama sombrío para las pantallas, con un promedio general de 4,2 puntos, lo que representa una caída de 1,1 puntos en comparación con la semana anterior. Estos resultados consolidan a los sábados como los días más problemáticos en términos de rating.

Iván de Pineda se Mantiene en la Cima

El destacado de la jornada fue Iván de Pineda con su programa Escape perfecto, que alcanzó un promedio de 4,2 puntos en su primera parte, aunque en la segunda actividad su audiencia disminuyó a 3,8. Este desempeño obligó a Mirtha Legrand a descender al tercer lugar del ranking, alcanzando solo 3,7 puntos.

Una Competencia Casi Exclusiva

El enfrentamiento del día se centró casi exclusivamente entre Mirtha y De Pineda. Aunque algunos sábados se destacan películas o partidos, este 27 de diciembre fue un duelo de titanes. Con el verano de 2026 a la vuelta de la esquina, la continuidad de La noche de Mirtha está confirmada, mientras que Telefe no ha anunciado su programación para los fines de semana.

Mirtha y su Mesaza

En su programa del sábado, La noche de Mirtha presentó a un panel de invitados como Soledad Silveyra, Beto Casella, Julia Zenko y Pilar Smith. La conversación abarcó una variedad de temas, pero los espectáculos fueron los protagonistas de la «mesaza» del 27 de diciembre.

El Top Five del Rating

El resto del ranking se completó con dos películas del ciclo Cine 13: Guerra sin reglas y Hombre al agua, que promediaron 3,4 y 3,3 puntos, respectivamente. Este buen desempeño le permitió a El Trece convertirse en el canal más visto del día.

Resultados de Otros Canales

En América, Secretos verdaderos, que abordó la trayectoria de Marta González, y el ciclo Argentina de película empataron con 1,3 puntos cada uno. En Elnueve, el programa Implacables lideró con 0,9 puntos.

La Lucha en la Televisión Pública

La Televisión Pública mostró un empate entre Se siente Argentina y El sorteo del Loto, alcanzando 0,3 puntos. En Net, el ciclo Cine Club brilló con El ejecutor, mientras que Bravo se quedó en la retaguardia con una proyección de 0,1.

Panorama General de los Canales

A nivel general, Telefe cedió la primera posición a El Trece, marcando 3,3 contra 3,2 puntos. América ocupó el tercer lugar con 1,1, seguido por Elnueve con 0,5. Net TV, la Televisión Pública y Bravo cerraron la lista con 0,3, 0,1 y 0 puntos, respectivamente.

Expectativas para el Próximo Domingo

Este domingo 28 de diciembre, MasterChef Celebrity regresa a la pantalla de Telefe, con 15 participantes en carrera. El reality conducido por Wanda Nara entra en una fase de evaluación más exigente, mientras se prepara para una gran continuidad a lo largo del verano. Además, se anticipa el estreno de una nueva edición de Gran Hermano en febrero, prometiendo una mezcla de caras familiares y nuevas incorporaciones.

Celebrando 25 Años de Formato