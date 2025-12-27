ATE rechaza propuesta gubernamental: cuestiona 2% de aumento y bono de $50,000.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha expresado su descontento con la reciente oferta salarial del Gobierno, que consideran insuficiente y en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores públicos.

Propuesta del Gobierno: ¿Un Bonito Regalo o una Burla?

El Gobierno anunció un aumento del 2% para diciembre y un bono extraordinario de 50.000 pesos para el personal estatal. Esta oferta fue respaldada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el sindicato más grande del sector, generando una respuesta contundente de ATE.

Aguijón de Críticas: ATE Responde con Fuerza

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, no se contuvo al calificar la propuesta como una “paritaria miserable”. En su comunicación, destacó que el bono no siquiera cubre los gastos básicos de las fiestas como la sidra y el pan dulce. Además, advirtió sobre la continua erosión del poder adquisitivo de los trabajadores estatales, afirmando que en 2025 los salarios estarían 14 puntos por debajo de la inflación.

Impacto Económico: La Realidad Aumentada

ATE ha alertado que los sueldos en el sector público han caído considerablemente desde el inicio de la gestión de Javier Milei, con una pérdida de poder adquisitivo que ya alcanza el 42,2%. Según estimaciones, la inflación acumulada para 2025 podría llegar al 30,7%, mientras que el aumento salarial solo se sitúa en 17,1%.

Hacia el Futuro: ATE Convoca a la Acción

En respuesta a esta situación, ATE planea organizar plenarios y asambleas para definir un plan de acción que incluya medidas de fuerza. La estrategia tiene como objetivo contrarrestar lo que consideran un ataque directo a los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores.

Advertencias y Expectativas de Conflicto

A medida que los trabajadores enfrentan una inflación en aumento, ATE anticipa un inicio de año cargado de tensiones y conflictos laborales. La organización sindical refuerza su postura al señalar que el actual acuerdo salarial se da en un contexto económico adverso.